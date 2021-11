Storie di marketing e innovazione: Gianluca Spadoni e Sara Pedini, binomio vincente a Perugia

Una pausa pranzo per parlare di marketing, vendite, reti commerciali e nuove tecnologie. Gianluca Spadoni, considerato tra i principali trainer per le reti commerciali tradizionali e il punto di riferimento in Italia nell’albito del network marketing, ha presentato a Perugia il suo nuovo libro “Fai, che ce la facciamo!”, in compagnia della “fotonica” Sara Pedini e del “supremo” Alberto Guarducci.

Il libro di Spadoni valorizza modelli di vita e di impresa, attraverso il racconto di storie di persone, di leader, di ispiratori. Una carrellata di storie di coraggio, impegno e dedizione, ma anche di fatica, lacrime e di gioie.

Sul palco della presentazione Sara Pedini, titolare della Perugiamotori, protagonista di uno di questi racconti “fotonici”, che ha portato la sua azienda al successo con grinta, tenacia e determinazione. Secondo Pedini “in un mondo così veloce, c'è bisogno di saper stupire continuamente, ma soprattutto di usare il cuore”.

I due si sono confrontati su come anche in questa fase storica, si possa costruire qualcosa di grande.

Insieme con loro Alberto Guarducci, imprenditore e co-fondatore di Eurochocolate e la moderazione di Simona Cortona, responsabile comunicazione del Comune di Perugia.

Passione, determinazione e grinta fotonica, sono i valori che accomunano Gianluca Spadoni e Sara Pedini. Il primo, considerato oggi il miglior trainer e il massimo esperto italiano di Sales e Network Marketing e la seconda invece imprenditrice di una realtà economica del territorio umbro, la Perugiamotori, che ormai è conosciuta e apprezzata in tutta Italia.

Oltre 130 persone hanno partecipato a questo evento, a metà tra la presentazione di un libro e un dibattito sul futuro economico e sociale, puntando sempre all’innovazione.