Manovra, sciopero generale in Umbria. Landini: "Il governo è partito male"

"Il governo è partito male, dice una cosa e ne fa un'altra. Servono una riforma vera delle pensioni, una riforma fiscale perché non possono continuare a pagare solo dipendenti e pensionati, per un lavoro dignitoso, per rafforzare lo stato sociale. Invece di combattere il mondo del lavoro, faccia riforme insieme con esso". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione per lo sciopero generale regionale, promosso da Cgil e Uil, contro la manovra , oggi a Perugia. "Siamo in piazza perché questa manovra è sbagliata, colpisce i più deboli". Nel mirino i vaucher che "aumentano solo la precarietà e il lavoro nero". "Perché non chiediamo ai politici se vogliono essere pagati con vaucher?" Ha aggiunto ancora Landini ricordando che "le priorità sono il lavoro con l'aumento dei salari e il superamento della precarietà, così da dare alle persone una occupazione che consenta loro di vivere dignitosamente; combattere l'evasione fiscale e fare una riforma del fisco degna di questo nome; e investire sui servizi sociali".

"Invece di tagliare su sanità e scuole - ha aggiunto Landini - bisogna investire per rafforzare la sanità pubblica e il diritto all'istruzione e alla formazione". "La forza di un Paese la fanno le persone che lavorano. È il momento che le tasse vengano abbassate a chi le ha sempre pagate. Agli autonomi, alle partite Iva più che abbassare le aliquote, bisogna dare i diritti dei lavoratori dipendenti come malattia e Tfr" ha aggiunto ancora da palco della prima tappa di manifestazioni che si terranno in varie città italiane, "perché non ci fermiamo a questa finanziaria che non ci piace, andremo avanti convinti che sia il momento di una vertenza nazionale".