Manovra, Manzotti: "Noi non in piazza, ecco perché"

"Il dialogo e il confronto hanno dato i primi risultati e la Cisl, oggi, non scende in piazza e prende distanza dallo sciopero generale”. Così il segretario generale Cisl Umbria, Angelo Manzotti, in riferimento alla manifestazione che si è svolta a Perugia, alla presenza del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

“I primi risultati – precisa – ci sono stati in ambito previdenziale. Con il Governo abbiamo calendarizzato un percorso per dare gambe a una piattaforma, tra l’altro, unitaria e soprattutto abbiamo scongiurato lo scalone della legge Fornero". "Al Governo chiediamo però maggiori fondi per la sanità e soprattutto che siano rinnovati i contratti nazionali di lavoro, che sono scaduti ormai da troppo tempo. Ciò è necessario perchè veniamo da dieci anni di tagli lineari che hanno portato ad impoverire il sistema sanitario pubblico” conclude il segretario regionale Cisl.