Azienda umbra tra le prime 150 imprese "leader della sostenibilità", prestigioso riconoscimento del Sole 24 Ore

Prestigioso riconoscimento, da parte del “Sole 24 Ore”, per l’azienda umbra Manini Prefabbricati, inserita tra le prime 150 aziende leader della sostenibilità per il 2021. L’indagine è stata portata avanti con il contributo di Statista ed ha analizzato oltre 1.200 tra le più importanti aziende operanti in Italia nei più disparati settori. Grazie a un criterio di misurazione complesso, la ricerca ha preso in considerazione tre dimensioni aziendali specifiche: ambientale, sociale ed economica. Oltre ai dati forniti dalle stesse aziende, Statista ha preso in considerazione i dati ottenuti autonomamente, sia per quanto riguarda l’aspetto della sostenibilità che quello finanziario, attraverso la consultazione di dati pubblici su ogni singola società.

“Questo riconoscimento ci riempie d’orgoglio, perché conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta, l’unica percorribile, a nostro avviso, verso un’attività d’impresa realmente sostenibile. La strada è ancora lunga e non potrebbe essere altrimenti, vista l’assoluta complessità del tema e le immancabili difficoltà che affrontiamo quotidianamente” – ha sottolineato l’Ad, Manuel Boccolini “Durante la conferenza stampa di presentazione del nostro primo bilancio di sostenibilità, lo scorso ottobre, abbiamo ribadito più volte che quello era solo un primo, sebbene fondamentale passo, verso l’obiettivo finale.”