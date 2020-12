Nomine & Poltrone, Quatrinelli è la nuova responsabile dell’area tributi del Comune di Magione

Flavia Quatrinelli è la nuova responsabile dell’area tributi del comune di Magione dove aveva già lavorato nel 2011. Trasferita poi ai servizi demografici del comune di Corciano è tornare a giugno dello scorso anno in un ruolo di grande responsabilità, come lei stessa spiega. “All’area tributi – afferma – spetta il compito principale di garantire una corretta applicazione dei tributi comunali sia fornendo un adeguato supporto informativo ed operativo ai contribuenti, sia predisponendo tutti gli atti necessari a garantire il gettito atteso per ogni tributo, sia migliorando le banche dati in uso. L’ufficio provvede alla gestione dei tributi comunali come Tari e Imu. In particolare la gestione riguarda anche la connessa attività del loto accertamento e recupero.”

Avviato già prima dell’arrivo della nuova capoarea un nuovo sistema di organizzazione per il controllo e il calcolo dei tributi comunali attraverso l’installazione di un nuovo software :“che consentirà – spiega il vicesindaco con delega al bilancio, Massimo Lagetti – di mettere insieme tutte le informazioni legate a un codice fiscale o a una partita Iva, provenienti da varie banche dati come Guardia di finanza, catasto e altro, che consentiranno di definire in maniera più corretta possibile quanto deve essere pagato.”