Il negozio di alimentari Menconi chiude dopo 114 anni

L'alimentari Menconi di Sant'Arcangelo di Magione chiude dopo 114 anni. Alla guida del negozio, punto di riferimento del paese, si sono succedute quattro generazioni della famiglia Menconi.

"A dare il via all’attività nel 1908 Aristide Menconi e Armida Molicotti, bisnonni dell’ultima titolare, Ornella, a cui è toccato scrivere la parola fine. Dopo di loro si è succeduto dietro al banco il nonno Fernando Menconi, che negli anni ’60 ha passato il testimone ai genitori di Ornella, Santorre Menconi e Anna Viola, i quali hanno gestito l’attività fino al 1997, anche con il supporto della figlia, che dal 1998, insieme al marito Fausto Chiappini, si è occupata in pieno della gestione", spiega Confcommercio Trasimeno in una nota.

"Cessiamo la nostra attività con dispiacere – dicono Ornella Menconi e Fausto Chiappini – ma con la certezza di avere messo sempre cuore e impegno nel nostro lavoro quotidiano, seguendo la storia del nostro territorio e affrontando tanti cambiamenti. Vogliamo rivolgere un grazie enorme ai nostri clienti, che in una piccola dimensione come quella di Sant’Arcangelo sono anche amici".

Confcommercio Trasimeno sottolinea come "le diverse generazioni della famiglia Menconi si siano contraddistinte per l’alta professionalità e l’immensa disponibilità, anche nei momenti di difficoltà a causa del Covid. Un lungo cammino sempre caratterizzato da estrema dedizione e passione per il proprio lavoro e dall’attenzione alle esigenze dei propri clienti, con i quali si è creato un rapporto unico. Insomma, un prezioso punto di riferimento non solo per la comunità di Sant’Arcangelo, ma anche per tantissimi turisti transitati al Lago Trasimeno. Un grande plauso a Ornella e Fausto e l’augurio di una nuova e meravigliosa avventura di vita".