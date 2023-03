MADE IN UMBRIA | La Casa di Moda "Cucinelli" record su incassi e utile netto: pioggia di soldi sugli azionisti. Nel 2023: nuove assunzioni

"Le ottime vendite del primo trimestre quasi concluso e la cospicua raccolta ordini Autunno-Inverno 2023 uomo-donna, abbiamo scelto di elevare le stime portandole ad una crescita dei ricavi per l’anno intorno al +15%": l'annuncio porta la firma di Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda, nel giorno dell'approvazione del bilancio 2022. Per la casa di Moda umbra dunque ancora buone notizie dopo le ultime kermesse dove sono state presentate le collezioni del futuro.

“Il 2022 è stato per la nostra Casa di Moda un anno che definiamo di alta ispirazione, di consistente crescita, ma soprattutto di incisiva connotazione del brand per la sua identità nello stile, nell’artigianalità, nell’esclusività e nella maniera di porsi rispetto al Creato" ha concluso Cucinelli "Consideriamo questo anno 2023 come l’inizio verso un tempo nuovo, animato dal risveglio di grandi valori e di grandi ideali; e forse è il tempo di immaginare qualche cosa di attuale nel mondo del lavoro operaio, restituendo dignità morale ed economica ai mestieri artigianali, essendo la nostra Italia un paese manifatturiero benvoluto da tutto il mondo".

Il C.d.A. proporrà all’Assemblea dei soci – convocata per il 27 aprile 2023 – la distribuzione del dividendo di 0,65 euro per azione in virtù "di ricavi netti pari a 919,7 milioni di Euro, con una crescita del +29,1% a cambi; mentre l'utile netto registrato è di 87,2 milioni di Euro, in crescita del +54,9% rispetto al 2021, con un’incidenza sulle vendite del 9,5% rispetto al 7,9% dell’anno precedente. Il 2022 segna un traguardo importante anche in termini di occupazione: oltre 2.300 dipendenti diretti, numero che l'azienda è convinto che crescerà ulteriormente nel 2023 in relazione allo sviluppo delle attività e alle ordinazioni acquisite a livello mondiale.