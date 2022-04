MADE IN UMBRIA Il Miglior campo da golf in Italia per amatori e professionisti? Potrebbe trovarsi a Perugia. "Volano per il turismo"

Il miglior campo di golf i Italia? Potrebbe essere in Umbria, per la precisazione nel perugino. Tutto dipenderà dall'esito del voto della giuria internazionale che dovrà votare una rosa di finalisti nell'ambito del prestigioso World Golf Award, ovvero gli oscar di questo sport molto ricco e diffuso in tutto il mondo. Nella lista c'è l'Antognolla Golf che ha ottenuto questo riconoscimento nel 2020 e nel 20121 ha ragiunto finale. Insomma una super conferma di un campo che attira appassionati da tutto il mono. ottenuto questo riconoscimento nel 2020 ed essere stato nuovamente tra i finalisti nel 2021. I vincitori dei premi sono scelti dagli esperti del settore che lavorano nel turismo del golf, nonché dai golfisti che vengono a vedere il club in prima persona.

César Burguière, direttore dell'Antognolla Golf, ha così commentato la nomination: "Continueremo a investire molto nel club e nelle strutture, sia dentro che fuori dal campo. Speriamo dunque che i nostri clienti apprezzino il duro lavoro che facciamo ogni giorno per rendere Antognolla una delle migliori esperienze di golf in Italia. Il turismo del golf gioca un piccolo ma significativo ruolo e abbiamo visto i numeri del turismo del settore crescere di anno in anno. Con la Ryder Cup del 2023, che si svolgerà a Roma, prevediamo un altro salto di qualità nel turismo del golf grazie anche alla nostra posizione geografica: ci troviamo infatti su una rotta turistica privilegiata per qualsiasi turista che desideri vivere il golf in Italia. Sappiamo che i golfisti vedono questi premi come una certificazione d’eccellenza: lavoreremo senza sosta per vincere questo premio ad Antognolla”.

Antognolla Golf è uno dei campi da golf più spettacolari e impegnativi d'Italia. È stato concepito dal rinomato designer Robert Trent Jones Junior, con una layout intrigante, adatto ai golfisti di qualsiasi livello di gioco. Il team di Robert Trent Jones II Golf Architects (RTJII) ha anche supervisionato attentamente i miglioramenti al campo all’interno di un significativo programma di investimenti per garantire la giocabilità tutto l'anno e un'esperienza di golf di livello internazionale. Il campo da golf di Antognolla fa parte delle strutture del più ampio progetto di sviluppo alberghiero nel cuore verde dell'Italia. Una volta completato, diventerà una proprietà di lusso davvero unica, gestita da Six Senses, con benessere e la sostenibilità al centro.ù