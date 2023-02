Los Angeles International Extra Virgin Oil Competition, l'umbra Monini conquista 5 oscar: ecco i nettari premiati

Le Monocultivar Monini, la prestigiosa triade (Frantoio, Coratina, Nocellara) di oli biologici 100% italiani, espressione della ricchezza olivicola italiana, conquistano ben cinque “Oscar” – di cui quattro d’oro, compresi un Best of Show e un Best of Class - al Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition, una delle cinque più importanti competizioni internazionali nel mondo dell’olio extravergine di oliva.

È solo l’ultimo riconoscimento in ordine cronologico di un brand conosciuto dal grande pubblico come una delle principali imprese olearie italiane, produttrice di best sellers per il largo consumo come Monini Classico (leader di mercato nel 2021 con oltre 12 milioni di litri venduti) e Monini Delicato, che è però riuscita a mantenere integra la propria natura artigianale, facendo della ricerca del “buono” il suo tratto distintivo fin dalle origini.

Per il secondo anno consecutivo, l’impresa di Spoleto è risultata tra i vincitori del World Best Olive Oil, il campionato internazionale dei migliori extravergini al mondo, con le Monocultivar Coratina e Frantoio posizionate rispettivamente al 2° e al 3° posto nella classifica dedicata agli oli extravergini bio e al 9° e 13° posto in quella generale. Straordinario riconoscimento anche per il Frantoio del Poggiolo, la storica “casa” di Monini, che si è confermata ancora una volta tra i primi dieci frantoi al mondo e tra i primi due biologici. L’elenco dei premi internazionali è lungo e comprende anche bottiglie – come il GranFruttato e il BIOS della linea 100% italiana, La Selezione Italiana – presenti da anni sugli scaffali della grande distribuzione.