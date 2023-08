Il Comune di Perugia mette all'asta cinque immobili, tra questi i locali di Umbrò

Un supermercato, un bar, una tavola calda, una libreria, un luogo di incontro: gli spazi di Umbrò erano tutto questo. Oggi attraversando le scalette di Sant’Ercolano, del centro storico di Perugia, salta agli occhi la porta chiusa e senza luce di un locale poco tempo fa frequentato dalla comunità cittadina.

Di proprietà del Comune di Perugia, questi magazzini commerciali, verranno messi all’asta insieme ad altri quattro immobili sempre di proprietà dell’ente.

Umbrò ha un prezzo base d’asta di 1.520.000 euro, mentre i tre annessi ex rurali in località Collestrada, partono da un prezzo di 35mila euro, l’edificio dell’ex circolo Csain a Colonnetta di Montebello, 80mila euro, il magazzino ex lavatoi in Strada dei Conservoni, 30mila euro, e un terreno in via Fratelli Pellas con prezzo a base d’asta di 12mila euro.

L’asta pubblica è fissata per il 12 settembre del 2023, alle ore 9.30, a Palazzo dei Priori e le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le 13.30 dell’11 settembre 2023 all’Ufficio Archivio del Comune di Perugia, Palazzo Grossi – Piazza Morlacchi n. 23 – 06123 Perugia, tramite Servizio Postale a mezzo plico raccomandato, oppure tramite servizi privati di recapito postale, oppure direttamente a mano, secondo le modalità e con la documentazione necessaria, come espressamente indicato nel bando, pena l’esclusione dall’asta.

Come si legge nella nota del comune “i fabbricati e i terreni suddetti vengono venduti a corpo, con tutte le accessioni e pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive apparenti e non apparenti e con tutti i diritti, obblighi ed oneri, azioni e ragioni. Le offerte, a pena di esclusione, riguardano l’intero lotto come descritto dal bando, nessuna parte esclusa”.