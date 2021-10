Sinergie logistiche, innovazione tecnologica e rafforzamento sui mercati, accordo tra Liomatic e IVS

Liomatic spa firma un importante accordo strategico con gli azionisti del gruppo IVS per creare un’unica realtà più forte nei mercati regionali e nazionali, con ampie possibilità di crescita e rafforzamento sul mercato internazionale nella distribuzione automatica.

La business combination si propone di mettere a fattor comune le migliori “best practice” che Liomatic e IVS hanno sviluppato nel corso delle loro storie aziendali di successo: dalla gestione operativa, all’ottimale copertura logistica dei territori di rispettiva presenza; dai più avanzati sistemi di Information Technology e di pagamento, all’applicazione dei migliori principi ESG, su cui Liomatic è stata uno dei precursori tra le aziende italiane nel settore del vending.

L’obiettivo strategico è quello di fornire alla clientela un servizio sempre più efficiente e di maggior valore, attraverso l’innovazione di prodotti e tecnologie, sfruttando le sinergie logistiche e distributive tra mercati esistenti e nuovi, nel settore in forte evoluzione della distribuzione alimentare specializzata, con una particolare attenzione alla filiera del caffè espresso, che rappresenta un’eccellenza tipicamente italiana, conosciuta in tutta l’Europa. Le simili origini storiche di Liomatic e IVS, i principi condivisi dai loro fondatori e dal management, come l’orientamento alla crescita, in un contesto di sostenibilità economica e finanziaria, insieme all’attenzione verso le risorse umane e le comunità locali di riferimento, sono e resteranno i valori di riferimento a cui si ispira la Business Combination, dalla quale nascerà un gruppo che nel 2020 ha sviluppato oltre 700 milioni di consumazioni e più di 1 miliardo nel 2019 pre Covid, con oltre 260.000 distributori installati, 3.400 dipendenti e una quota di mercato nel vending in Italia nell’ordine del 17-18%.

La struttura dell’operazione di aggregazione prevede che la famiglia Caporali (attraverso la holding Ca.F.IM.) reinvesta in IVS Partecipazioni una parte preponderante - circa l’80% - del corrispettivo pattuito, diventando uno dei principali azionisti, con una partecipazione compresa tra il 10,8% e il 13,3%. Il completamento di tutti i passaggi funzionali al perfezionamento della Business Combination è previsto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 e le diverse fasi saranno oggetto di specifiche comunicazioni. Paolo Caporali, Fondatore di Liomatic, si dichiara orgoglioso per la prospettiva di crescita che è stata tracciata: “È un grande onore essere stati scelti dal Gruppo IVS come partner in un progetto di sviluppo del nostro settore. Vediamo quindi grandi potenzialità di miglioramento sia del servizio offerto su scala nazionale che di spinta ai temi di sostenibilità e valorizzazione del capitale umano, da sempre asset chiave della nostra strategia aziendale. L’investimento che la famiglia Caporali sottoscrive nell’azionariato di IVS Partecipazioni testimonia la volontà di continuità e di condivisione di questo grande progetto di aggregazione”.

Aggiunge Antonio Tartaro, CoCEO di IVS Group: “L’accordo con la famiglia Caporali è un passaggio essenziale dell’inevitabile processo di consolidamento nel settore del vending, in cui avrà successo chi saprà offrire alla clientela servizi innovativi e sempre migliori. L’unione di due eccellenze come IVS e Liomatic, aumenterà risultati e capacità di sviluppo, guardando anche alla crescente digitalizzazione, con investimenti finalizzati. Il vending è ogni giorno in contatto diretto con decine di milioni di consumatori, la cui conoscenza personalizzata rappresenta un grande vantaggio per rispondere efficacemente all’evoluzione dei modelli di consumo nella distribuzione specializzata e, più in generale, rappresenta un’opportunità per tutto il settore food & beverage, che in molti segmenti di mercato, come quello del caffè espresso, è un’eccellenza tipicamente italiana, da sviluppare anche su scala internazionale”.

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L’attività core del vending si svolge principalmente in Italia (77% del fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 230.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 87 filiali e circa 2.750 collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 600 milioni di erogazioni nel 2020.