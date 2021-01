Eccellenze umbre, i volumi di Intermedia su tutti gli scaffali delle librerie d'Italia

Un'altra eccellenza umbra conquista il resto d'Italia. I volumi di Intermedia Edizioni, a partire dal primo febbraio 2021, saranno disponibili in tutte le 3.600 librerie italiane.

La casa editrice umbra ha siglato un accordo con un'azienda di distribuzione editoriale di Udine, Onb Distribuzioni per la distribuzione in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige dei libri di Intermedia, ma garantirà la distribuzione anche a Fastbook, azienda leader in Italia nell'ingrosso di prodotti editoriali con oltre 140 mila titoli gestiti.

"Dopo gli eccellenti risultati che abbiamo consolidato nel nostro mercato di insediamento originario di Umbria e Lazio - spiega il titolare di Intermedia Edizioni, Claudio Lattanzi - nel 2021 si inizia a concretizzare quella strategia di accordi con aziende specializzate nel settore distributivo che porteranno Intermedia Edizioni a diventare una casa editrice nazionale entro la metà di quest'anno. Questo processo di crescita è sostenuto da investimenti finalizzati alla produzione di libri con una forte vocazione locale, ma estesa ad oltre quaranta città capoluogo di provincia. Il modello è, infatti, quello di replicare quanto già fatto in Umbria e Lazio, con una produzione editoriale capillarmente focalizzata sulle singole realtà territoriali".

Tra la fine dell'inverno e la primavera, ci saranno anche importanti novità editoriali dedicate alle città di Perugia, Terni e Foligno.