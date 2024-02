Progetto di Legacoop Umbria: ultimi giorni per isciversi a Coopstartup

C’è tempo fino al 29 febbraio per iscriversi al bando Coopstartup, di Legacoop Umbria e Coopfond, volto a sostenere 10 nuove esperienze di startup cooperative della regione, nato con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo imprenditoriale per contrastare la tendenza demografica negativa in Umbria.

Il progetto, iniziato a ottobre, mette in campo 10 mila euro a fondo perduto per le prime tre realtà imprenditoriali selezionate.

L’elemento distintivo del programma non è tanto quello di valutare e selezionare progetti vincenti ma di accompagnare il processo di trasformazione delle idee in imprese reali. Per fare questo è previsto un percorso di formazione specifica, tutoraggio personalizzato e servizi a supporto dell’avvio delle imprese.

Danilo Valenti, presidente di Legacoop Umbria, spiega: “Il nostro obiettivo finale è creare imprese sostenibili, resilienti alle sfide economiche attuali, capaci di contribuire positivamente alle comunità locali. Non offriamo solo un sostegno finanziario con un significativo capitale iniziale a fondo perduto, ma servizi, strumenti, competenze e relazioni attraverso la collaborazione con i nostri partners strategici”.

L’ambizioso progetto conta del patrocinio della Regione Umbria, di Anci Umbria e della Camera di Commercio dell'Umbria, la collaborazione dell'Università degli Studi di Perugia e Mich srl-Maestrale Innovation Creative Hub, ed il sostegno di Banca Etica, UniAssiTeam e la Consulta Regionale delle Fondazioni Bancarie.

Il programma è aperto a gruppi di almeno 3 persone che intendono costituire un’impresa cooperativa con sede legale e operativa in Umbria e si estende anche a cooperative costituite dopo il 1 gennaio 2022.

“Accogliamo con entusiasmo chiunque abbia un'idea o un sogno da realizzare - prosegue Valenti - specialmente se orientati a innovazioni tecnologiche, organizzative o sociali in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Crediamo fermamente nel modello cooperativo come moderno e adatto al momento attuale, e siamo disposti a scommettere sul futuro dei giovani imprenditori, mettendoci risorse e accompagnandole nella fase di decollo”.

Per partecipare basta inviare la propria candidatura sul sito internet di Legacoop Umbria, www.legacoopumbria.coop, nell’apposita sezione dedicata e compilare il form di adesione.