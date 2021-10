Umbria e lavoro, le cooperative umbre hanno retto alla tempesta Covid: "Aziende resilienti anche se alcuni settori in crisi. Nuovi investimenti"

La pandemia e la crisi da virus ha colpito in maniera selettiva il sistema delle cooperative umbre che rappresentano un importante pezzo del complesso puzzle del sistema economico umbro. la grande distribuzione organizzata ed il settore agroalimentare hanno fatto registrare performance positive nonostante il periodo di confinamento forzato, mentre le cooperative culturali, di alcuni ambiti dei servizi e le cooperative sociali sono le realtà maggiormente colpite dalle misure di contenimento della pandemia. Lo stato di salute delle coop, dopo quasi due anni di pandemia, e le modalità con le quali le cooperative associate hanno reagito alla crisi sono stati tutti argomento dell'assemblea di metà mandato dei delegati Legacoop Umbria a cui ha partecipato il presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti ed il presidente regionale Dino Ricci.

“Nella pandemia – ha affermato Dino Ricci, Presidente di Legacoop Umbria - la cooperazione umbra nel complesso ha tenuto, dimostrando ancora una volta come l’impresa cooperativa è più flessibile e resiliente rispetto a quella capitalistica. Per quanto riguarda la nuova cooperazione concentreremo gli sforzi dell’organizzazione sulle imprese recuperate in forma cooperativa che potranno nascere in seguito a crisi aziendali e sulla promozione delle cooperative di comunità. In entrambi i casi, negli ultimi anni, abbiamo ottenuto risultati incoraggianti”. Il presente, secondo la strategia Ricci, e il futuro prossimo sarà incentrato per promuovere nuova cooperazione ma soprattutto per sostenere i percorsi di consolidamento delle cooperative esistenti.

“La pandemia ha reso evidente il ruolo della cooperazione in settori vitali della nostra economia come il welfare, l’agricoltura e la distribuzione commerciale – afferma Mauro Lusetti, Presidente di Legacoop Nazionale - in questi mesi è cresciuta la fiducia dei cittadini italiani nelle imprese cooperative. Questa fiducia ci carica di responsabilità: dovremo essere all’altezza delle sfide che attendono il Paese. Legacoop e le cooperative associate ce la stanno mettendo tutta per dare un contributo alla crescita del Paese. Legacoop e le cooperative associate ce la stanno mettendo tutta per dare un contributo alla crescita del Paese”.