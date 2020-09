Le offerte di lavoro per Perugia e provincia: escavatoristi, magazzinieri, carrellisti, addetti segnaletica stradale

Le offerte di lavoro per Perugia e provincia del 9 settembre 2020. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio di lavoro con le agenzie interessate

1) CARRELLISTA con patentino - Selezioniamo per importante azienda del settore alimentare, un/a Carrellista in possesso del patentino abilitante la conduzione dei carrelli elevatori. La risorsa verrà inserita in produzione, con orario full time. Si richiede minima esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a lavorare full time, giornaliero e su turni, affidabilità e serietà. Si offre contratto di somministrazione inizialmente di una settimana, prorogabile. Sede di lavoro: Località Bastardo. La selezione ha carattere di urgenza

2) ADDETTO ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - Se verrai scelto per ricoprire questo ruolo, avrai la possibilità di entrare a far parte di un’azienda consolidata che da oltre vent’anni esegue opere di segnaletica stradale orizzontale, sia temporanea che permanente, su ogni tipo di strada utilizzando vernici dalle innovative caratteristiche tecniche.

Proprio per questo siamo alla ricerca di un candidato con comprovata esperienza nella mansione in grado di coordinare squadre di lavoro.

Richiediamo precisione e velocità nel realizzare lavori di posa della segnaletica stradale con l’ausilio dell’apposita strumentazione e capacità di selezionare le vernici più adatte in base alla tipologia di strada. Requisiti Fondamentale: Esperienza pregressa maturata nel ruolo, Ottima manualità, Capacità di coordinamento squadre di lavoro

In cambio garantiamo inserimento a norma di legge, CCNL come da categoria a tempo determinato, finalizzato all’indeterminato e possibilità di crescita professionale. Per candidarsi si prega di inviare il proprio curriculum completo di foto in formato PDF

3) ESCAVATORISTI ESPERTI - Se verrai scelto per ricoprire questo ruolo, avrai la possibilità di entrare a far parte di un’azienda consolidata che da oltre vent’anni opera nell’ambito della sicurezza stradale su tutto il territorio nazionale. Il lavoro di squadra ed parco macchine completo e all’avanguardia l’hanno resa sinonimo di competenza, qualità ed affidabilità. Proprio per questo abbiamo bisogno di ESCAVATORISTI con comprovata esperienza dotati di precisione, velocità ed organizzazione in grado di condurre macchine movimento terra per la realizzazione di scavi tradizionali e piccoli scavi stradali in diversi cantieri su tutto il territorio nazionale.

Sono considerati requisiti fondamentali: Possesso Patente C, Possesso Patentino Escavatorista, Esperienza pregressa nella realizzazione di scavi stradali e/o minitrincee. In cambio garantiamo ottime possibilità di crescita professionale ed economica, inserimento a norma di legge, CCNL come da categoria a tempo determinato, finalizzato all’indeterminato.

Per candidarsi si prega di inviare il proprio curriculum completo di foto in formato PDF

4) Magazziniere parti elettriche - Randstad Italia, divisione technical , ricerca per importante azienda del territorio ,un magazziniere di parti elettriche. Responsabilità: il profilo, con riporto al Responsabile del magazzino, si occuperà di carico/scarico e posizionamento della merce e della preparazione delle parti per l’officina o per la spedizione. È richiesta esperienza specifica e conoscenza dei software gestionali e la conoscenza dei flussi documentali tipici di un magazzino. Competenze: Non sono richieste particolari patenti per carelli elevatori e simili. Si richiede disponibilità,precisione e motivazione. Inserimento iniziale con un periodo in somministrazione o comunque con un rapporto a tempo determinato,finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. Contratto metalmeccanico come operaio di II/III livello.

5) Collaudatore - Randstad Italia, divisione technical, ricerca per importante azienda del terriorio sia figure junior (neolaureati triennale/magistrale di ingegneria elettronica), diplomati tecnici con un minimo di background) che figure senior e quindi con esperienza anche in settori diversi. Responsabilità: Il profilo, con riporto alla Direzione dell’Ufficio Tecnico Elettrico, si occuperà di installazione e collaudo degli impianti presso i clienti.

Si richiede esperienza professionale nel settore dell’automazione industriale (automazione di processo), conoscenza del sistema Schneider Unity Pro e/o Siemens Simatic, conoscenza di cad per la progettazione relativa alla parte elettrica di macchinari ed impianti di automazione. Gradita la conoscenza di software in ambiente dot.net. Si rende indispensabile la conoscenza della lingua inglese e la disponibilità ad effettuare trasferte all’estero presso i clienti per le fasi di avviamento, collaudo ed istruzione del personale del cliente.

Competenze - Il candidato con cui vogliamo venire in contatto possiede una laurea breve o specialistica nel settore elettrico/elettronico, o un diploma tecnico. È disponibile alle trasferte (dalle 2 alle 4 settimane consecutive). È richiesta una buona competenza per la lingua inglese. Completeranno il profilo una buona predisposizione al lavoro in team e forte determinazione al raggiungimento degli obiettivi.

