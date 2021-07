Le offerte di lavoro per Perugia e provincia: dieci opportunità per ottenere un contratto subito. Selezione per Amazon

Le nuove offerte di lavoro per Perugia e provincia di questo inizio luglio proposte dalle agenzie di ricerca. Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio per la selezione

1) SALES ACCOUNT SETTORE IT - R1 [link], azienda leader nel mercato ICT, da oltre 27 anni collabora con le principali aziende del settore pubblico e privato, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento del loro business. Oggi R1 [link] è riconosciuta come uno dei partner tecnologici più affidabili per intraprendere importanti progetti di integrazione di sistemi, grazie alle competenze tecniche del personale e alla solidità finanziaria certificata con Rating 1 CRIBIS D&B. In vista di una importante crescita aziendale, siamo alla ricerca di figure COMMERCIALI per L'Umbria e Regioni limitrofe, che a riporto dell'Area Manager di riferimento, si occuperanno di gestire ed incrementare l'attività commerciale sul territorio.

Nello specifico, le risorse selezionate saranno chiamate a svolgere le seguenti attività:

- Promuovere e vendere beni, servizi e soluzioni aziendali sviluppando e mantenendo un'alta attenzione alla relazione;

- Ricercare e acquisire potenziali clienti;

- Effettuare visite commerciali su clienti già presenti nel portafoglio assegnato.

REQUISITI:

- Titolo di studio: Diploma o Laurea;

- Ottima propensione alle relazioni con il pubblico, propensione al lavoro in team, buone capacità organizzative e forte ambizione di crescita professionale;

- Mobilità, dinamismo, intraprendenza e forte determinazione nel raggiungimento degli obiettivi assegnati;

- Buona conoscenza e utilizzo del Computer e degli applicativi del Pacchetto Office (in particolare Excel);

- In possesso o disponibile all'apertura di [link];

- Automunito.

Candidati per questo lavoro →

2) ELETTRICISTA IMPIANTI INDUSTRIALI - Orienta spa ricerca per azienda nel settore energia 1 ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI /AUTOMAZIONE Il candidato ideale ha esperienza nel settore e nella mansione. La risorsa si occuperà delle attività di cablaggi bordo macchina, installazione centraline, passaggio cavi, verifica e manutenzione impianti sia relativi alle automazioni di produzione sia relativi agli impianti elettrici di stabilimento. Saranno valutati sia candidati con esperienza pregressa nella mansione ma anche candidati 'Junior' senza esperienza purchè in posesso di Diploma o qualifica ad indirizzo tecnico / elettronico.

Luogo di lavoro Città di castello PG

elettricista

schemi elettrici

automazione

Candidati per questo lavoro →

3)OPERATORE CIMITERIALE - Randstad Italia S.p.A. filiale di Foligno (PG) ricerca, per azienda cliente pluriservizi, un OPERATORE CIMITERIALE.

Responsabilità

La risorsa si occuperà della mansione di operatore cimiteriale espletando attività di manutenzione e assistenza nei settori cimiteri e strade, ed in particolare delle operazioni di polizia mortuaria, guida di mezzi aziendali, utilizzo di macchinari e attrezzatura manuale, oltre alla movimentazione dei carichi.

Competenze

La risorsa dovrà rispondere ai seguenti requisiti: Essere in possesso della patente di guida di tipo B; Esperienza pregressa nella mansione; Avere competenze specifiche nell'utilizzo di macchinari e strumenti atti allo svolgimento della mansione; Residenza o domicilio nei pressi del luogo di lavoro.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

Luogo di lavoro: Spoleto (PG)

Orario di lavoro: Full time

Candidati per questo lavoro →

4)CARRELLISTA con patentino - Selezioniamo per importante azienda del settore alimentare, un/a Carrellista in possesso del patentino abilitante la conduzione dei carrelli elevatori. La risorsa verrà inserita in produzione, con orario full time. Si richiede minima esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a lavorare full time, giornaliero e su turni, affidabilità e serietà. Si offre contratto di somministrazione inizialmente di una settimana, prorogabile. Sede di lavoro: Località Bastardo. La selezione ha carattere di urgenza

Candidati per questo lavoro →

5)personale socio sanitario - OSS - Orienta spa ricerca per cooperativa opperante nel settore della sanità personale sanitario OSS / OSA I candidati ideali sono in possesso della qualifica di operatore Oss / Osa e hanno esperienza nella mansione. Il personale sarà inserito in struttura in affiancamento al personale interno e si occuperà dei servizi di assistenza degli ospiti. Luogo di lavoro Città di Castello PG

Candidati per questo lavoro →

6) Tecnico Addetto alla Qualità - Orienta spa, elezione per azienda metalmeccanica con sede a Perugia, la figura di un Tecnico Addetto alla Qualità.

La risorsa ha una a Lurea in Ingegneria Meccanica, la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata di livello buono; ha maturato esperienza nei rapporti con grandi aziende-cliente settore metalmeccanico e nella gestione dei sistemi di qualità secondo standard UNI EN ISO 90001 /14000 /18000 (p

E' rischiesta a completare il profilo, esperienza nell'implementazione di metodologie avanzate di gestione quali ad esempio Kaizen, Six Sigma, Lean Manufacturing e precedente esperienza in ruolo in ambito produzione

Candidati per questo lavoro →

7) MAGAZZINIERE PER AMAZON - Città: Magione (Perugia). Mezzi di trasporto: Motorino, Motocicletta, Auto. Disponibilità oraria: Disp. Turni con notte

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/magazziniere-per-amazon-3rfnt.job

8) Cameriere - Ti piace il mondo della ristorazione? La tua passione è il servizio in sala? Se la risposta è sì, continua a leggere e candidati a questo annuncio! Questa è l'occasione giusta per te! RESPONSABILITÀ Sarai responsabile della presa in carico degli ordini e del servizio al tavolo. COMPETENZE Se conosci le lingue straniere e ti piace il contatto con il pubblico, sei il candidato giusto! Luogo di lavoro: Foligno

Candidati per questo lavoro →

9) Impiegato amministrativo - Sei un impiegato amministrativo? Hai buona conoscenza del programma Sap? Ti sei occupato di amministrazione e contabilità ordinaria fino al bilancio? Per importante azienda settore alimentare cerchiamo un impiegato amministrativo. Contratto iniziale 6 mesi con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Se sei interessato all'offerta di lavoro, non esitare a candidarti! Stiamo ricercando proprio te! Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria:

Totale disponibilità

Candidati per questo lavoro →

10) OPERAIO EDILE/ POSATORE CAPPOTTO TERMICO - Orienta Spa, ricerca urgentemente per importante azienda edile di Gualdo Cattaneo un OPERAIO EDILE con esperienza in posa di cappotto termico, intonaco, tinteggiatura, lavori di muratura. Requisiti fondamentali: esperienza pregressa, residenza in zone limitrofe, serietà, affidabilità, velocità di esecuzione, precisione, autonomia. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno temporaneo a scopo assunzione.

Candidati per questo lavoro →

11) INSEGNANTE LINGUA FRANCESE - Orienta Spa, filiale di Perugia ricerca urgentemente un/una insegnante di francese madrelingua qualificato/a per corsi in sede e corsi online. Si richiede professionalità ed esperienza pregressa in corsi di formazione. Ottima conoscenza lingua francese.

Candidati per questo lavoro →