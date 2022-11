Offerte di Lavoro per Perugia e provincia, sotto le festività proposte nella ristorazione, nel food e nella vendita: 4 possibilità

Sono quattro i profili che l’agenzia “Sol” sta cercando per conto di realtà operanti a Perugia e a Corciano nel settore del food e della ristorazione e di attività commerciali: addetti al banco gastronomia e macelleria, alla cucina e al magazzino. “Per chi è alla ricerca di un lavoro – ha spiegato Roberto Girolmoni, presidente dell’agenzia di lavoro interinale di Perugia “Soluzione lavoro spa”–, o semplicemente vuole arrotondare, sono varie le occasioni che arrivano dal settore alimentare, dal mondo della ristorazione e dal commercio. In questo periodo si cercano addetti al confezionamento di regali e nei ristoranti si ha la necessità di ampliare l’organico”.Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092 o sulle pagine di Facebook https://www.facebook.com/soluzionelavorospa o LinkedIn “Soluzione lavoro”, oppure consultare il sito www.soluzionelavoro.com.

***************

Addetto al banco gastronomia per un supermercato di Perugia. I requisiti sono esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno, motivazione e flessibilità e disponibilità a lavorare nel weekend. La risorsa lavorerà in base ai turni, in un ambiente dinamico e stimolante, con prospettive di inserimento diretto in azienda. Iniziale contratto di 2-3 mesi con successiva possibilità di proroghe;

Addetto al reparto macelleria per azienda operante nel settore alimentare a Perugia. La figura ricercata si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, di presidiare il banco macelleria, della vendita al pubblico dei relativi prodotti e dell’accoglienza del cliente. Sono richieste esperienza pregressa come macellaio, motivazione e flessibilità, disponibilità immediata e a lavorare nel weekend. Contratto di 24-30 ore settimanali e a termine per sostituzione maternità;

Addetto alla cucina full time per ristorante di Perugia. La risorsa si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, di supportare cuochi e aiuto-cuochi nella preparazione degli ingredienti, nell’esecuzione di lavori di conservazione dei cibi e nella pulizia di locali e delle attrezzature. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione minima, motivazione e flessibilità, disponibilità a lavorare immediatamente e nel weekend. Contratto di apprendistato;

Addetto al magazzino automunito full time, per azienda operante nel settore industria a Corciano. La figura ricercata si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, della verifica dei documenti di trasporto e della ricezione della merce, della spunta della stessa e del suo stoccaggio nelle apposite aree dedicate, oltre che della sua preparazione per spedizioni o consegna ai clienti. I requisiti sono esperienza nella mansione di almeno un anno, serietà e motivazione, disponibilità immediata. Contratto di assunzione di 3 mesi, con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda.