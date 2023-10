Lavoro, le offerte della settimana: si cercano addetti alla demolizione di impianti, tabaccheria e lavapiatti

Ecco gli annunci della settimana rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e alle persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03: si cercano addetti alla demolizione di impianti e alla tabaccheria, sopralluoghisti di fibra ottica e lavapiatti. Sono queste le figure professionali che l’agenzia del lavoro “Soluzione lavoro spa” di Perugia seleziona per varie realtà imprenditoriali.

Un addetto alla demolizione di impianti full time per importante azienda operante nel settore metalmeccanico di Città di Castello. I requisiti sono esperienza pregressa nella mansione, attestato sicurezza 81/08 e capacità di utilizzo di fiamma ossidrica, mola da taglio, cagne e martello demolitore. Contratto a tempo determinato e possibilità di crescita professionale.

Addetto alla tabaccheria full time per bar-tabaccheria di Perugia. La figura si occuperà di gestire l’attività della tabaccheria e all’occorrenza del bar. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata. Inquadramento in base all’esperienza.

Quattro sopralluoghisti di fibra ottica full time per importante azienda operante nel settore delle telecomunicazioni di Perugia. Le risorse riceveranno buoni pasto giornalieri e dovranno recarsi, con mezzi aziendali, presso i siti della regione di competenza per verificare la conformità della fibra ottica, utilizzando dispositivi messi a disposizione dall’azienda. I requisiti sono totale disponibilità a effettuare trasferte giornaliere e settimanali in tutta Italia, motivazione, flessibilità e disponibilità immediata. L’aver maturato esperienza nella mansione rappresenta un requisito preferenziale. Contratto iniziale a tempo determinato di tre mesi tramite agenzia con successiva possibilità di proroghe.

Un lavapiatti part time per società di ristorazione di Perugia. La risorsa si occuperà di ripulire i piatti dagli avanzi, lavare direttamente a mano piatti, bicchieri, pentole, posate o metterli nelle lavastoviglie, asciugare le stoviglie e rimetterle al loro posto, di pulire e riordinare la cucina alla fine di ogni turno (pranzo e cena) rispettando le norme igieniche. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno, motivazione e flessibilità, disponibilità immediata e a lavorare nel weekend. Contratto a tempo determinato.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092 o sulle pagine di Facebook https://www.facebook.com/soluzionelavorospa o LinkedIn https://www.linkedin.com/company/soluzione-lavoro-spa/, oppure consultare il sito www.soluzionelavoro.com.