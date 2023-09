Lavoro, le offerte della settimana: si cercano addetti alla cucina, al rammendo, alla contabilità, paghe e contributi, sopralluoghisti di fibra ottica

Addetti alla cucina, al rammendo e al controllo maglieria, alla contabilità, alla paga e ai contributi, sopralluoghisti di fibra ottica e laureati o laureandi in Economia o Giurisprudenza. Sono questi i profili professionali che l’agenzia di lavoro di Perugia “Soluzione lavoro spa” (Sol) è alla ricerca per conto di attività imprenditoriali e studi professionali, tutti con sede nel capoluogo umbro.

Ecco gli annunci rivolti a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e alle persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03:

Un addetto alla cucina full time per importante ristorante di Perugia. La figura ricercata, in un ambiente dinamico e stimolante, si occuperà di supportare cuochi e aiuto-cuochi nella preparazione degli ingredienti, nell’esecuzione di lavori di conservazione dei cibi e nella pulizia di locali e delle attrezzature. Sono richieste disponibilità immediata e a lavorare nel weekend, esperienza pregressa nella mansione minima, motivazione e flessibilità. Retribuzione in base all’esperienza;

Un addetto al rammendo e controllo maglieria full time per azienda operante nel settore tessile e dell’abbigliamento a Perugia. I requisiti della figura ricercata, che lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante, sono esperienza nella mansione anche minima, manualità e motivazione e flessibilità. Inquadramento in base all’esperienza pregressa;

Un addetto alla contabilità full time per importante studio di consulenza con sede legale a Perugia. La figura ricercata si occuperà della tenuta della prima nota di cassa e banca, registrazione fatture, redazione di scritture contabili di base e dei relativi registri e predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, conoscenze teoriche e pratiche di contabilità generale, familiarità con sistema Entratel e Fiscoline dell’Agenzia delle entrate e con pratiche telematiche del Registro imprese. Oltre a orientamento al cliente, motivazione e flessibilità e l’aver utilizzato il programma Bpoint rappresenta un requisito preferenziale. Crescita professionale e formazione continua. Inquadramento in base all’esperienza;

Un impiegato addetto paghe e contributi full time per importante studio di consulenza di Perugia. La figura si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, dell’elaborazione dei dati relativi alla retribuzione del personale dipendente di una azienda nonché della gestione di altre pratiche connesse al rapporto di lavoro tra i dipendenti e l’azienda. I requisiti sono motivazione e flessibilità, orientamento al cliente e buone capacità relazionali, capacità di problem solving e requisito preferenziale laurea in Economia o Giurisprudenza. Si offre crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio e formazione continua. Inquadramento in base all’esperienza maturata;

Quattro sopralluoghisti fibra ottica full time per importante azienda operante nel settore delle telecomunicazioni a Perugia, con trasferte in tutta la regione. La risorsa, in un ambiente dinamico e stimolante, dovrà recarsi presso i siti della regione di competenza per verificare la conformità della fibra ottica, utilizzando dispositivi messi a disposizione dall’azienda. Sono richieste totale disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere e settimanali in tutta Italia, motivazione e flessibilità e disponibilità immediata. L’aver maturato esperienza nella mansione rappresenta un requisito preferenziale. Contratto iniziale a tempo determinato di tre mesi tramite agenzia con successiva possibilità di proroghe, mezzi aziendali e buoni pasto giornalieri;

Laureandi e/o laureati per un percorso di stage con prospettiva di stabilizzazione full time per importante studio di consulenza del lavoro presente sul territorio da oltre 50 anni a Perugia. Le risorse, in un ambiente dinamico e stimolante e inserite all’interno di uno staff composto da 15 persone altamente qualificate, verranno affiancate nella loro formazione in un contesto strutturato e stimolante. I requisiti sono laureandi/laureati in Giurisprudenza o Economia e proattività e motivazione. Stage retribuito con successiva stabilizzazione.