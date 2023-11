Offerte lavoro a Perugia e in provincia: 10 posti a disposizione a novembre. I ruoli ricercati dalle aziende private

Altre 10 offerte di lavoro per Perugia e provincia attraverso le agenzie private di selezione del personale. Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un appuntamento per la posizione scelta

1) Capo Officina - Orienta spa, per la zona di Perugia, seleziona un Capo Officina, con competenze elettromeccaniche. La risorsa deve avere una formazione di tipo meccanico-meccatronico. Richiesta, ma non indispensabile esperienza di riparazione elettromeccanica su piattaforme aeree e macchine movimento terra/muletti.Completa il profilo la conoscenza di impianti oleodinamici, elettrici ed elettronici in genere o applicati alle macchine da cantiere quali escavatori e/o piattaforme aeree, sollevatori e autogrù. E' richiesta propensione alla leadership, capacità organizzative e gestionali, ambizione nella crescita professionale sua e del suo team. Sede di lavoro Perugia. Candidati per questo lavoro →

2)Impiegato/a amministrativo/a - Ha maturato esperienza in ambito amministrativo e ti piacerebbe lavorare nel settore agroalimentare? Abbiamo un'opportunità che potrebbe interessarti! Stiamo cercando un/a Impiegato/a Amministrativo/a per un'azienda nel settore agroalimentare con sede a Agello (PG). La risorsa ideale è in possesso di un titolo di studi in ambito economico o similare e ha maturato esperienza pregressa nella mansione. Si offre un iniziale inserimento a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.

Responsabilità:La figura sarà responsabile delle attività amministrative dell'azienda come la fatturazione, prima nota, gestione dei contatti con i clienti, garantendo l'accuratezza e la precisione dei dati. Categoria Professionale: Finanza / Contabilità. Città: Magione (Perugia) Disponibilità oraria: Full Time

Candidati per questo lavoro →

3) Escavatorista e Autista pat.C - ORIENTA SPA, Agenzia per il lavoro, Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore dell' EDILIZIA, DUE figure da inserire stabilmente. Un ESCAVATORISTA con esperienza (anche senza patentino), un AUTISTA con PATENTE C per lavoro giornaliero in edilizia.

Zona di Lavoro: BORGO TREVI, Orario: FULL TIME Settore: Edilizia/Ingegneria civile. Ruolo: Costruzioni/Mestieri. Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione. Inquadramento: Operaio

Candidati per questo lavoro →

4) Operaio metalmeccanico per officina - Orienta spa ricerca per azienda metalmeccanica personale da inserire all'interno dell'officina. Il candidato ideale è in possesso di diploma a indirizzo meccanico. è richiesta buona conoscenza e utilizzo dei normali attrrezzi da officina. Indispensabile conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico. Luogo di lavoro Città di Castello (PG) montaggio meccanici, lettura disegno. Candidati per questo lavoro

5) STAMPATORE OFFSET - Orienta Spa, Società benefit filiale di Perugia ricerca urgentemente per nota azienda operante nel settore stampa tipografica ricerchiamo 1 STAMPATORE MACCHINISTA con esperienza su MACCHINE OFFSET A 4 COLORI. La risorsa ideale deve aver maturato esperienza nella mansione e deve essere in grado di operare in modo autonomo sulle macchine offset. Necessaria disponibilità a lavorare su turni. Inserimento e retribuzione da concordare in base al profilo selezionato.

Candidati per questo lavoro →

6) Manutentore Polivalente-Perugia - Adecco per conto di una nota realtà del settore fitness è alla ricerca di un Addetto alla Manutenzione che, riportando direttamente al Responsabile di funzione, dovrà garantire il funzionamento regolare ed efficiente del Club e delle zone esterne adiacenti, in particolare degli impianti elettrici, idraulici e del sistema di aerazione nel rispetto delle procedure aziendali e degli standard richiesti.

Il ruolo prevede: manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno del Club per rendere sicura e confortevole la permanenza dei soci; esecuzione dei controlli, la redazione e la gestione della reportistica giornaliera sugli interventi effettuati; supporto al Supervisore della Manutenzione nella stesura degli ordini di acquisto dei materiali; redazione dei report riguardanti i consumi energetici.

Requisiti richiesti: Diploma di Perito Elettronico o Elettrotecnico, almeno due anni di esperienza nel ruolo di manutentore, non necessariamente maturata all'interno di palestre. Luogo di lavoro: Club Perugia. Richiesta disponibilità Part Time con pianificazione su turni e copertura dei weekend.

Si offre un contratto diretto con l'azienda e RAL commisurata all'esperienza. Categoria Professionale: Manutenzione / Riparazione. Città: Perugia (Perugia). Disponibilità oraria: Part Time mattino

Candidati per questo lavoro →

7) Montatore meccanico- Hai esperienza in ambito meccanico? Possiedi una buona manualità e ti piacerebbe occuparti di assemblaggio meccanico? Randstad Technical di Perugia ricerca operai addetti al montaggio da banco da inserire presso importante azienda metalmeccanica della zona. Il lavoro si struttura con orario full time da lunedì a venerdì. Si offre contratto in somministrazione con finalità assuntiva.

Responsabilità: Il candidato verrà inserito all'interno del reparto produttivo, gli verrà assegnato un banco di lavoro dotato di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per effettuare i montaggi di componenti meccanici con l’ausilio di disegni tecnici. Dovrà inoltre effettuare il controllo qualità con calibro e micrometro.

Candidati per questo lavoro →

8) MAGAZZINIERI AMAZON MAGIONE (PG)Adecco ricerca per Amazon Italia Transport SRL, importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite online, magazzinieri. La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità. Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici, disponibilità a lavorare full time su turni notturni. Si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. LE CANDIDATURE DOVRANNO NECESSARIAMENTE PERVENIRE TRAMITE RISPOSTA A QUESTO ANNUNCIO E TRAMITE REGISTRAZIONE AL SEGUENTE LINK: https://-amazon.my.site.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000LR0gPUAT&Agency=1&isApply=1&cmpid=JBAOEU7011H8. Mezzi di trasporto: Motorino, Motocicletta e Auto. Disponibilità oraria: Full Time

Candidati per questo lavoro →

9) Addetto/a Vendita_CORCIANO (PG) - Ami il contatto con il pubblico ed hai buone doti comunicative? Vorresti lavorare nell'ambito della grande distribuzione organizzata? Abbiamo l'offerta giusta per te! Per Importante azienda del settore della GDO, ricerchiamo ADDETTI/E VENDITA per la zona di CORCIANO (PG). Ti occuperai del rifornimento merce, valorizzandone la presentazione ed esposizione, delle operazioni di vendita e cassa, della cura e del riordino degli spazi di vendita del reparto.

COMPETENZE RICHIESTE: pregressa esperienza come addetto vendita e nella gestione dei sistemi di cassa; buone capacità relazionali; flessibilità; orientamento al cliente. Si offre contratto part-time 24H. Città: Corciano (Perugia). Orario lavoro: Part Time mattino - Part Time pomeriggio. Disponibilità fine settimana e festiva

Candidati per questo lavoro →

10) Cuoco/aiuto cuoco - Orienta spa ricerca per nota azienda cliente leader nel settore alimentare un\\a CUOCO\\A e dovrà Partecipare a showcooking nazionali; Effettuare controllo qualità della produzione. Sei il candidato ideale se possiedi questi requisiti: Diploma istituto Alberghiero;

Esperienza pregressa in ristoranti, anche breve;Si richiede inoltre disponibilità a lavorare in giorni festivi programmati per partecipare a showcooking e capacità di lavorare in team. Luogo di lavoro: Pietralunga (PG) Orario di lavoro: Full time Offerta contrattuale: Contratto a tempo determianto con possibilità di assunzione in azienda.

Candidati per questo lavoro →