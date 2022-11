LAVORARE IN UMBRIA | Report Excelsior 2023, altri 450 posti per neo-laureati ma sono pochi. Precariato batte contratto stabile

Le previsioni di assunzioni nei primi mesi del 2023 - in percentuale il secondo dato in Italia - e la promozione sul campo di Banca Italia che ribadisce una economia regionale in forte ascesa grazie ad imprese che si sono innovate e sono cresciute di numero fanno ben sperare in una tenuta della nostra economia nel difficile periodo inverno-primavera a causa della crisi del caro-energia e dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Sono 14mila 310 le assunzioni che le imprese umbre prevedono di effettuare nel trimestre novembre 2022-gennaio 2023 (di cui 4mila 430 nel singolo mese di novembre): secondo le stime dello studio Excelsior, realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal).

Resta stabile - dato fondamentale in chiave anti-spopolamento - ma saldamente lontano dalla media nazionale e questa è una criticità preoccupante ovvero le assunzioni dei laureati. "I laureati che le imprese della regione intendono assumere nel mese sono 434 (e rappresentano solo il 9,8% degli avviamenti previsti, contro una media nazionale del 15,1%. Non certo un buon segnale nel quadro di driver della crescita come digitalizzazione e sostenibilità, che hanno maggiormente bisogno di figure professionali dotate di livelli di istruzione elevati. Se si guarda agli ultimi 6 anni, se anche in Umbria si è registrato un incremento della percentuale di laureati sul totale delle assunzioni (dall’8,6% del 2017 al 9,8% di novembre 2022), questo è stato inferiore rispetto alla media italiana (dal 12,3 al 15,1%).

Report Excelsior di Union Camere conferma un altro problema ereditato del passato ma che negli ultimi due anni si sta via via arginando dopo la riforma del Lavoro (dell'assessore Fioroni) e la nascita di un osservatorio regionale per indirizzare la formazione professionale e il reinserimento lavorativo su misura delle aziende umbre. Ma per il momento in Umbria la percentuale di assunzioni per le quali le imprese segnalano difficoltà di reperimento delle assunzioni (53/100, con la media nazionale che è di 44,6) e le aziende ci impiegano quasi 4 mesi per la loro ricerca sul mercato. Nel 25% dei casi le assunzioni previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 75% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).