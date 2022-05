Lavorare in Umbria, aziende cercano esperti digitali ma non ci sono: ecco tre corsi, borse da 600 euro al mese e assunzione certa

Professionisti digitali cercasi disperatamente dalle aziende umbre dopo la svolta lavorativa anticipata dalla pandemia. L'indagine 2021 del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, realizzata in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Tagliacarne,conferma questo trend: nel 2021 quasi il 71% delle aziende ha investito in tecnologie digitali, nuove formule organizzative e nuovi modelli di business, e in questa direzione sono andate necessariamente le richieste di personale. La domanda c’è, le imprese che assumono anche: il punto debole dunque è rappresentato dalla carenza di giovani con nuove hard e soft skills, dal forte deficit di figure professionali adeguate ai ruoli che le aziende richiedono.

Una carenza a cui vuol rispondere il progetto “ICT skills: bridge to new jobs”, nato dall’ATI tra le agenzie formative umbre Iter-Innovazione Terziario Confcommercio, Ecipa CNA e Zefiro, quale risposta alle istanze provenienti dalle principali aziende umbre del settore ICT per nuovi inserimenti occupazionali di tecnici informatici specializzati in applicazioni innovative.

Il piano vuole accompagnare alla qualificazione tre figure professionali in tre diversi percorsi formativi

PROJECT DEVELOPING SOFTWARE formare professionisti specializzati nella progettazione, realizzazione, implementazione di applicazioni informatiche innovative negli ambienti Cloud, Mobile, IoT, Big Data, AI e Blockchain – Sede ASSISI Per informazioni: ZEFIRO Sistemi e Formazione, Viale Patrono D’Italia 58, 06081 Santa Maria degli Angeli (PG) Tel. +39 075 8042416 info@zefiro.org

NETWORK, VIRTUALIZATION AND CLOUD SPECIALIST formare professionisti con competenze altamente specialistiche e innovative nella implementazione e gestione dei data center virtualizzati e nei servizi di cloud computing integrando a tali ambiti le competenze in cybersecurity. Sede PERUGIA. Per informazioni: ITER – Innovazione Terziario, Via Fontivegge 55, 06124 Perugia (PG)

DIGITAL MEDIA SPECIALIST - Formare professionisti con competenze tecnico professionali necessarie per nell’individuazione, sviluppo e gestione di applicazioni multimediali per il marketing multicanale (ivi compreso l’e-commerce) – Sede PERUGIA. Per informazioni: ECIPA Umbria, Via Fontivegge 55, 06124 Perugia (PG)

Tel. +39 075 5173143 ecipaumbria@ecipaumbria.it

La formazione, interamente finanziata dalla Regione Umbria e che prevede anche un’indennità di 600,00 euro lorde durante il periodo di tirocinio, è indirizzata agli under 30, disoccupati o inoccupati iscritti al CPI, con specifiche distinzioni di requisito di titolo di ingresso tra percorsi - diploma e laurea - proprio per rispondere all’attuale esigenza di specializzare i giovani e favorire il loro primo accesso nel mercato del lavoro. Per maggiori informazioni è possibile visionare il bando, con scadenza per presentare le domande di partecipazione fissata al 31 maggio 2022, al seguente link https://mailchi.mp/6539714fd411/bridge-to-new-jobs