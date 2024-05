Lavorare a Perugia e provincia, 10 nuovi posti di lavoro: dall'operaio al cuoco, al settore bellezza e alimentare. Tutte le occasioni

Altre 10 possibilità di occupazione sul mercato del lavoro privato a Perugia e provincia. Con Perugiatorday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio di lavoro.

Cuoco/aiuto cuoco - Orienta spa ricerca per nota azienda cliente leader nel settore alimentare un\\a CUOCO\\A e dovrà : Partecipare a showcooking nazionali; Effettuare controllo qualità della produzione. Sei il candidato ideale se possiedi questi requisiti: Diploma istituto Alberghiero; Esperienza pregressa in ristoranti, anche breve; Si richiede inoltre disponibilità a lavorare in giorni festivi programmati per partecipare a showcooking e capacità di lavorare in team. Luogo di lavoro: Pietralunga (PG) Orario di lavoro: Full time Offerta contrattuale: Contratto a tempo determianto con possibilità di assunzione in azienda.

MAGAZZINIERE MULETTISTA - Orienta Spa - Società Benefit, filiale di Perugia, ricerca urgentemente per importante Azienda metalmeccanica cliente: UN/UNA MAGAZZINIERE MULETTISTA. si occuperà di: - Gestire merce in entrata e uscita; - Gestire stoccaggio merce; - Movimentare la merce all'interno del magazzino; - Gestire compilazione della documentazione di magazzino. Al/Alla MAGAZZINIERE MULETTISTA è richiesta: - Precedente esperienza nella mansione; - Patente per l'uso del muletto in corso di validità; - Preferibile residenza in luoghi limitrofi a Umbertide. Tipo di contratto: temporaneo a scopo assunzione Orario di lavoro: full time. Luogo di lavoro: Umbertide

PROGETTISTA HARDWARE - Il nostro cliente è azienda metalmeccanica nell'ambito della progettazione elettronica per la realizzazione di apparati elettronici per vari settori. I requisiti: -Diploma tecnico e/o Laurea in Ingegneria Elettronica, -Esperienza nella progettazione elettronica di microprocessori, firmware FPGA - Competenze nell'uso di strumenti SW quali ORCAD+, DXDesigner, ALTIUM - Conoscenza C/C++ - Conoscenza di sistemi di testing e/o di fasi di collaudo - Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta (B1). E' richiesta disponibilità per saltuarie trasferte. Completano il profilo capacità di team working e proattività, autonomia decisionale, sviluppate capacità organizzative. Luogo :TODI (PG)

OPERAIO GENERICO - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente di SPOLETO (PG) nel settore fotografico una figura da inserire come OPERAIO GENERICO. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico. Si richiedeno manualità e precisione. Luogo di lavoro: SPOLETO (PG) Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì

IMPIEGATO/A CONTABILE - Orienta SpA ricerca per Studio professionale un impiegato amministrativo/contabile. La risorsa deve essere laureata in economia e deve aver maturato almeno due anni di esperienza nella mansione. Si richiede esperienza in campo contabile, registrazione fatture e bilancio. Si offre contratto di inserimento finalizzato all'assunzione. Luogo di lavoro Città Castello (PG)

PASTICCIERE ESPERTO CATERING - Orienta Spa, Agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente nel settore dei CATERING/RISTORAZIONE un PASTICCIERE ESPERTO PER CATERING. Il candidato deve aver maturato una solida esperienza nella mansione. DISPONIBILITà IMMEDIATA Zona di Lavoro: FOLIGNO

Magazziniere - Siamo alla ricerca di un/a magazziniere per un'azienda cliente nel settore logistico. La posizione è aperta a una persona motivata e dinamica, con esperienza nel campo della logistica e del magazzino.

Responsabilità:

- Ricevere, controllare e stoccare la merce in arrivo

- Preparare gli ordini per la spedizione, assicurandosi che siano accurati e completi

- Mantenere l'ordine e la pulizia del magazzino

- Utilizzare attrezzature di movimentazione merci in modo sicuro ed efficiente

- Collaborare con il team per garantire un flusso di lavoro efficiente

Requisiti:

- Esperienza pregressa come magazziniere o in un ruolo simile

- Conoscenza delle procedure di stoccaggio e movimentazione merci

- Capacità di utilizzare attrezzature di movimentazione merci (carrelli elevatori, transpallet, ecc.)

-Patentino per il muletto

Città: Perugia (Perugia) - Disponibilità oraria: Totale disponibilità

Agente di commercio plurimandatario_Perugia - Per azienda che opera nel settore della vetroresina PRFV, offrendo soluzioni su misura e di alta qualità, Adecco Retail & Merchandising ricerca: AGENTE DI COMMERCIO PLURIMANDATARIO Il profilo professionale ricercato è un professionista, con background commerciale, con forte motivazione per il settore di riferimento. Responsabilità: Sviluppare nuove opportunità di business nella regione Umbria, concentrandosi sui clienti multiutility. Gestire e sviluppare in modo efficace il portafoglio clienti esistente. Presentare e promuovere le soluzioni di vetroresina PRFV offerte potenziali clienti.

Requisiti: Esperienza nel settore delle multiutility o in settori affini. Capacità di comunicazione e negoziazione eccellenti. Orientamento ai risultati e capacità di lavorare in autonomia.

Zona di competenza: Umbria

Promoter settore bellezza - Hai passione per la dermocosmesi? Hai già maturato un'esperienza come Promoter nel settore beauty? Adecco Outsourcing Italia Spa ricerca, per azienda cliente leader nel settore Beauty, un* PROMOTER zona CORCIANO.

FIGURA RICERCATA E CONTESTO La risorsa selezionata dovrà svolgere alcune giornate di attività promozionali presso farmacie del territorio assegnato. In particolar modo le attività saranno: Implementazione del sell out di prodotti dermocosmetici sul canale GDO/GDS. Descrizione alla clientela dei prodotti

TIPOLOGIA CONTRATTUALE E LUOGO DI LAVORO

• Assunzione con Contratto a Chiamata a tempo determinato con possibilità di proroghe

• CCNL Terziario

Città: Corciano (Perugia) Disponibilità oraria: Full Time

FRESATORE CNC

Orienta Spa, agenzia per il lavoro, ricerca per importante azienda cliente nel settore metalmeccanico un FRESATORE si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata al lavoro su turni. Zona di lavoro: TREVI

