La spesa degli umbri, inflazione al 16 per cento. Coop in Umbria lancia la linea super-economica: 300 prodotti, 75 categorie

L'inflazione alimentare in 10 mesi, sul settore alimentare, ha toccato quota 16 per cento, con un incremento nell'ultimo periodo molto preoccupante: +22 per cento. Una situazione che incide sul già provato potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto monoreddito o con un redditto complessivo inferiore ai 30mila euro. Da qui la decisione del Governo di varare “Trimestre Anti Inflazione” chiedendo la collaborazione dei grandi centri commerciali almeno sui prodotti a proprio marchio. Ma Coop Centralia ha annunciato un'ulteriore tutela del potere di acquisto delle famiglie: ha sperimentato e poi oggi confermato una linea super-economica denominata "Spesotti".

Stiamo parlando di circa 300 prodotti per 75 categorie: si va dal latte alle bevande di soia, yogurt e muesli per la colazione la mattina, alla pasta e alla passata di pomodoro, senza dimenticare il momento degli aperitivi con birra, patatine e pistacchi oltre che i formati convenienti di legumi secchi o cotti e i prodotti in scatola come tonno, sgombro, salmone o alici. Non mancano neanche i surgelati dalle verdure al pesce, passando per i gelati. Accanto al cibo anche una corposa offerta di prodotti per la cura della casa e della persona, per aiutare i 10 milioni di clienti che ogni settimana entrano nei punti vendita Coop. Dai detergenti per bagno, cucina, pavimenti, alle pastiglie per la lavastoviglie, a saponi ed assorbenti per la persona.

Solo per fare alcuni esempi: in tutti i punti vendita Coop e Superconti lo yogurt alla frutta o bianco viene proposto 25 centesimi a vasetto, il pacco da mezzo chilo di penne rigate a 59 centesimi, la pizza Margherita surgelata, in confezione da

pezzi, a 3,60 euro e il detersivo per la lavatrice a 2,89 euro il flacone da 3 litri. “Ci siamo avvalsi del grande lavoro che stiamo facendo negli ultimi anni per il rilancio del Prodotto a Marchio – fanno sapere da Coop - Ma il punto di partenza, oltre alla qualità sono sempre stati i

valori che sono dentro il prodotto Coop e che ne decretano la peculiarità e il successo”.