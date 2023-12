Fratelli Ferretti, 70 anni di trasporti e logistica: la storia di un’azienda familiare che guarda al futuro

La Fratelli Ferretti di Perugia ha festeggiato in grande stile i suoi 70 anni di attività nel mondo dei trasporti, della logistica e dei servizi doganali. Una storia di successo, iniziata nel 1953 con i fratelli Ermanno ed Enzo Ferretti, che hanno saputo cogliere le opportunità del mercato e trasformare la loro piccola impresa di autotrasporti nazionali in una realtà globale e all'avanguardia.

Un traguardo importante, frutto di una crescita costante, di competenze specializzate e di una grande capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, che la famiglia Ferretti ha voluto condividere con tutti i suoi stakeholder in una serata indimenticabile a Villa Buitoni, a Perugia.

Al timone dell'azienda c'è Giovanni Ferretti, coadiuvato dalla sorella Federica e dai figli Chiara e Francesco. “Quando l’azienda è stata fondata da mio padre e mio zio – racconta Giovanni Ferretti - si eseguivano solo autotrasporti nazionali. Successivamente, per rispondere a una domanda in costante aumento, abbiamo introdotto anche i trasporti internazionali, attività non ancora usuale per l’epoca. Nel 1961, quindi, abbiamo intrapreso il primo viaggio al di fuori dei confini italiani. In concomitanza con questa scelta è nata anche l’esigenza di svolgere pratiche doganali, attività che ha avuto maggiore impulso con il mio ingresso in azienda nel 1968”.

Nella sua lunga storia l’azienda ha saputo dunque creare un’organizzazione efficiente e flessibile, che le consente di raggiungere qualsiasi destinazione, effettuando spedizioni da e per l’Europa e in tutto il mondo.

Negli anni Ottanta e Novanta la Fratelli Ferretti ha puntato soprattutto sullo sviluppo del trasporto aereo e marittimo, avviando una proficua collaborazione con l’azienda di Livorno Fratelli Colò, specializzata nei trasporti via mare. La collaborazione si è consolidata nel 2019 con una fusione societaria.

All’iniziativa per i 70 anni hanno partecipato tra gli altri Emanuele Prisco, sottosegretario al ministero dell’Interno, Michele Fioroni, assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria, Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia, Gabriele Giottoli, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Perugia, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, oltre ai vertici di Confindustria Umbria, delle Associazioni del Settore Trasporti e delle Dogane.

Con i suoi 70 anni di esperienza, l'azienda guarda al futuro con fiducia e ambizione, consapevole di poter contare su una squadra di professionisti qualificati e motivati, che condividono la passione per il proprio lavoro e la visione della famiglia Ferretti.