La filiera del luppolo, il modello Umbria

La tappa umbra della Italy Beer Week sarà caratterizzata dal modello di filiera del luppolo che proprio dall?Umbria è partito facendo scuola a livello nazionale.

In occasione dell?importante evento dedicato alla birra, che si svolgerà in tutta Italia (20-26 marzo 2023), venerdì 24 marzo alle 11.30 a Perugia nella sede dell?agenzia creativa multidisciplinare Brand Culturale (Palazzo Graziani, via della Luna 17), oltre che in diretta social sui profili di italybeerweekfest, è in programma un ?Beer&Hop Talk? dal titolo ?La Filiera corta del Luppolo in Umbria: un modello di innovazione, aggregazione e sostenibilità?.

Interverranno Stefano Fancelli ? presidente di Luppolo Made in Italy, Roberto Morroni ? vice presidente Regione Umbria e assessore regionale all'agricoltura, Matteo Bartolini ? vice presidente nazionale Cia e presidente regionale Umbria, Marco Farchioni ? Mastri Birrai Umbri, Matteo Minelli - Birra Flea vice presidente nazionale Assobirra, Antonio Boco ? Birra Perugia UnionBirrai Umbria, Ombretta Marconi ? direttrice Cerb Centro di Eccellenza di ricerca sulla Birra Università degli Studi di Perugia, Salvatore Cosenza - Italy Beer Week.

Coordina la giornalista Cristiana Mapelli.

La Italy Beer Week è l'evoluzione della Settimana della Birra Artigianale, iniziativa che dal 2010 celebra la birra di qualità, nazionale e straniera. L'edizione 2023 vedrà la partecipazione di centinaia di aderenti in tutta Italia, che proporranno eventi e promozioni a tema.

L?Umbria non poteva mancare quindi e sarà ancora sotto i riflettori con il suo modello di Filiera del Luppolo, punto di riferimento nel panorama nazionale per la filiera della birra, dopo che di recente se ne è parlato anche al Beer&Food Attraction di Rimini.

L?esperienza virtuosa è resa possibile grazie alla Rete di imprese ?Luppolo Made in Italy?, con sede a Città di Castello, realtà che opera grazie al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Umbria che ha introdotto una Misura di sostegno allo sviluppo della Filiera del Luppolo e di una Misura di sostegno alla promozione del Luppolo prodotto in Umbria.