LA CURIOSITA' Raccontare il vino nel mondo: studenti Unipg inviati nei maggior Paesi vitivinicoli dalla Ue

Vino senza eco-frontiere. Il progetto Frontier ‘Eco2Wine’ (Orizzonte Europa dell’UE), per promuovere l’innovazione e la comunicazione in materia vinicola. Ammontano a 21 le Organizzazioni, viribus unitis, in sinergia per competere con successo e col sostegno dell’Unione Europea. Al fine di ottenere finanziamenti del programma ‘Orizzonte Europa’ dell'UE, per investire nella ricerca all'avanguardia, nella formazione avanzata di dottorato e nella comunicazione pubblica sui nuovi approcci alla vinificazione. Le risorse ammontano a ben 2,4 milioni di euro in quattro anni. Per una formazione rivolta a 10 studenti di dottorato. Gli istituti partner del consorzio ‘Eco2Wine’ sono dislocati nei Paesi vitivinicoli, tra cui Italia, Germania, Francia, Georgia, Spagna, Slovenia e Sudafrica.

Tra le università partecipanti, anche lo Studium Perusinum, insieme a Università degli Studi di Milano, Université de Bourgogne, Università Hochschule Geisenheim, Università tecnica eorgiana, Università di Lubiana, Università di Cadice e Università di Stellenbosch, nonché il Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo. L’Università degli Studi di Perugia partecipa con il prof. Gianluigi Cardinali e la prof.ssa Laura Corte (in foto) del gruppo di microbiologia del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, affiliato al Centro di Ricerca di Eccellenza CEMIN. Sarà nostra cura approfondire un nuovo approccio relativo ai problemi insiti nella conservazione della biodiversità microbica sia ex situ (cioè nei congelatori di laboratorio) che in situ (cioè nel

luogo di origine).

Non solo concentrarsi sulla scienza all’avanguardia. Il progetto impiegherà anche approcci creativi alla comunicazione pubblica e al coinvolgimento, tra cui narrazione digitale, display virtuali e collegamenti scienza-arte. Oltre ad adoperarsi per coinvolgere gruppi pubblici nella co-creazione di nuove idee e conoscenza. Il team garantirà inoltre la condivisione continua dei progressi e dei risultati tramite i principali media e social media. Tra gli esponenti internazionali del mondo vitivinicolo, vestono il tricolore: Parsec, Vivai Cooperativi Rauscedo e Azienda Agricola Ferghettina.