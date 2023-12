L'Umbria che cresce | Svolta nell'azienda perugina Eagleprojects: entra il Fondo Palladio, obiettivo crescita a livello internazionale

Importante svolta societaria per l'azienda perugina Eagleprojects - che conta di chiudere il 2023 con un fatturato di circa 40 milioni di euro - dopo l'acquisto del Palladio Holding della la maggioranza del capitale sociale della società. Eagleprojects (oltre 400 collaboratori) fornisce servizi di ingegneria end-to-end in vari settori, tra cui quello delle telecomunicazioni, del sistema idrico integrato, della trasmissione e distribuzione di energia elettrica e delle smart city.

L’obiettivo della partnership è di favorire la crescita nei mercati internazionali ed in nuovi settori strategici tramite l’apporto di risorse e competenze complementari. Allo scopo di accelerare nel processo di sviluppo sarà seguito anche un modello di crescita cosiddetto esterno, tramite operazioni di M&A finalizzate ad acquisire nuove quote di mercato.

I venditori si sono avvalsi di M&L Consulting Group Srl (società che opera nel settore dell’M&A), nelle persone dei consulenti dott. Valerio Locatelli e dott. Alessandro Mattii, di Lincoln International che ha agito come financial advisor, degli studi PwC TLS, Gianni & Origoni. ICT Consulting ed EY hanno fornito servizi di business e financial vendor due diligence, rispettivamente. Gli azionisti sono, inoltre, stati assistiti dallo studio TCFCT per gli aspetti fiscali.

Palladio è stata assistita da EY Parthenon per la commercial due diligence, dallo studio ADVANT NCTM per la due diligence legale e gli aspetti contrattuali e societari, da PwC per la due diligence finanziaria e fiscale, da Deloitte per la ESG due diligence e da Willis Towers Watson per gli aspetti assicurativi.