Al Villaggio Coldiretti di Roma i sapori e le tradizioni delle produzioni zootecniche umbre e marchigiane

L’Associazione Allevatori Umbria e Marche, Aaum, parteciperà al Villaggio Coldiretti che si svolgerà al Circo Massimo di Roma dal 13 al 15 ottobre. L’evento sarà un’occasione per promuovere le razze autoctone bovine da carne, come la Chianina e la Marchigiana, che sono un simbolo delle tradizioni e della biodiversità delle due regioni.

Il presidente dell’Aaum, Fabrizio Soro, ha dichiarato: “Il 2023 ha segnato l’inizio di una nuova fase per la nostra associazione, che vuole sostenere i suoi associati in un contesto di profonda trasformazione della zootecnia italiana. Le norme, le esigenze di un consumatore sempre più consapevole e critico, ma anche gli attacchi ingiusti e fuorvianti che il settore subisce, ci richiedono di essere sempre più attenti e presenti per facilitare, soprattutto dal punto di vista tecnico, quel mondo allevatoriale che ha sempre dimostrato resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”.

E ancora: “L’Umbria e le Marche sono terre in cui le razze autoctone hanno un legame storico e prezioso con il territorio. Sono questi i valori che vogliamo comunicare al consumatore, evidenziando le qualità di produzioni che rispettano l’ambiente e il benessere animale. L’Aaum è e sarà sempre impegnata a valorizzare questo patrimonio con tutti gli strumenti a sua disposizione, non solo per difendere le produzioni che rappresenta, ma anche per accompagnare il consumatore in un vero percorso di crescita e conoscenza. Eventi come il Villaggio Coldiretti che si terrà a Roma sono una tappa fondamentale di questo cammino”.