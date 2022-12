L'azienda umbra che batte la crisi: festa per i 60 anni e regalo ai dipendenti

Sessant’anni di storia e una delle poche aziende del settore ad aver mantenuto la proprietà familiare e il legame con il proprio territorio, l’Umbria. È la Becchetti spa, punto di riferimento per la rivendita di materiali idrotermosanitario e finiture di arredo per la casa, con sedi a Perugia, Balanzano e Foligno. Becchetti prima di Natale ha festeggiato i suoi primi sessant’anni di storia. All’evento, che si è tenuto a Posta Donini, hanno partecipato tutti i collaboratori dell’azienda e i suoi migliori clienti provenienti da tutto il centro Italia. Durante la cena è stato proiettato un video che ha raccontato la storia dagli anni Sessanta a oggi, cogliendo le principali tappe della crescita che negli anni l’azienda ha registrato. Non sono mancati i momenti conviviali, intervallati a interventi del cda aziendale, composto da Giuliana Becchetti, Alessia Bellini e Giovanni Tiritiello.

“Quest’evento suscita in noi una grande emozione – ha affermato Giuliana, presidente di Becchetti spa –. Sapere da dove siamo partiti e poter ripercorrere il nostro cammino ci rende molto orgogliosi del lavoro svolto in questi sessant’anni e i risultati raggiunti non possono che renderci felici”. Alessia Bellini, responsabile degli showroom di Perugia, Balanzano e Foligno, ha poi aggiunto: “questo bel traguardo rappresenta un grande stimolo per portare avanti i diversi progetti già intrapresi. Nel 2023 ci saranno molti eventi e novità a cui stiamo lavorando, come ad esempio l’inaugurazione del nuovo banco idraulica della sede di Perugia e la realizzazione di una nuova area espositiva interamente dedicata al mondo degli infissi e dei serramenti”. Giovanni Tiritiello, direttore commerciale, ha infine concluso: “Questi risultati sono frutto di un grande impegno di squadra; da anni la filosofia della nostra azienda punta sulla qualità del lavoro, investendo molto in formazione e aggiornamento dei nostri collaboratori e per questo li vogliamo ringraziare. Così anche quest’anno abbiamo loro destinato un bonus come segno di riconoscenza per l’ottimo lavoro svolto nel 2022”.