Its Umbria Academy, ultimi giorni per l'alta formazione post-diploma: i corsi. "Sono la porta del mondo del Lavoro"

Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni per i per percorsi accademici di ITS Umbria Academy che rappresentano un’ottima opportunità per i giovani diplomati che desiderano acquisire altre e consolidate competenze tecnologiche mettendo così le basi per un qualificato ingresso nel mondo del lavoro. I corsi sono gratuiti per i bienni accademici di alta specializzazione post diploma promossi dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria. Una formazione che prevede anche la fondamentale partecipazione dell’Università e delle principali aziende del territorio, che curano l’organizzazione e l’erogazione di una didattica applicativa e mirata all’innovazione tecnologica, appositamente progettata per risolvere il “mismatch” tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Convinto sostenitore dell’istruzione erogata da ITS Umbria è l’Assessore allo sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione della Regione Umbria, Michele Fioroni. “L’Italia – afferma - è il secondo Paese manifatturiero in Europa, ma rischiamo di perdere terreno. La manifattura sta diventando sempre più digitale, ed il ritardo del nostro Paese sulle competenze digitali può risultare fatale. Dobbiamo arrivare alla creazione di nuove professioni con competenze specifiche in settori mirati. Questo è ciò che realizza ITS Umbria che, sul modello di altri paesi europei, fornisce ai giovani l’opportunità di trovare lavoro immediato e di proiettarsi sulle competenze del futuro. ITS Umbria – chiosa l’Assessore – è un vanto per la Regione Umbria e per il nostro Paese”.

La programmazione didattica presenta quest’anno la novità del percorso in Marketing ed internazionalizzazione delle imprese operanti nella filiera Ricettivo-Turistica che già si proietta alla ripresa del settore che si prevede significativa nella fase post-emergenza sanitaria, momento nel quale gli studenti dell’ITS Academy faranno il loro ingresso in azienda.

“Il percorso consentirà - ha sostenuto Giorgio Mencaroni, Presidente di Confcommercio Umbria, uno dei membri fondatori dell’Academy –. di formare figure altamente qualificate che contribuiranno a far fare un salto di qualità alle aziende e potranno dare un significativo impulso, grazie alle competenze acquisite sul fronte del marketing e dell’innovazione, al rilancio di un comparto che, essendo tra i più duramente colpiti dall’emergenza Covid, ha certamente bisogno di nuove idee, nuovo slancio e prospettive”.

L’offerta formativa per il nuovo biennio 2020-22 vede nel complesso l’attivazione di cinque indirizzi:

• MECHATRONIC AND DIGITAL ACADEMY

Profilo formato: Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici con specializzazione nello sviluppo di tecnologie innovative, digitali, abilitanti, 4.0

• BIM ACADEMY

Profilo formato: Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni con particolare riguardo alla valutazione del rischio sismico e all’efficientamento energetico, tramite l’utilizzo della piattaforma digitale per la progettazione e gestione B.I.M. (Building Information Modeling & Management)

• BIOTECH ACADEMY

Profilo formato: Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica con specializzazione nell’ambito della sostenibilità ambientale e della ricerca di materiali innovativi

• AGRI-FOOD ACADEMY

Profilo formato: Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali con specializzazione nelle nuove prassi per la coltivazione con soluzioni sostenibili e tecnologicamente innovative

• TOURISM MARKETING ACADEMY

Profilo formato: Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese operanti nella filiera ricettivo-turistica con specializzazione nella promozione del “Brand Umbria” tramite innovative e diversificate strategie di marketing, volte alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio

Le caratteristiche di flessibilità didattica e curriculare, il forte dinamismo, l’impronta tecnologica e digitale, l’attiva partecipazione delle imprese e i livelli certificati di occupazione conseguiti, fanno della formazione ITS uno dei canali di istruzione più efficaci e performanti del Paese, sicuramente il più moderno e contemporaneo. In esso si integrano infatti Scuole Superiori, Università, Imprese ed Esperti del mondo del lavoro in una contaminazione assai efficace di saperi e competenze

Il Presidente di ITS Umbria, Giuseppe Cioffi, sostiene infatti: “ITS Umbria Academy traduce i bisogni delle imprese in programmi teorico-pratici. Questo è possibile grazie al lavoro sinergico svolto dal Comitato tecnico scientifico dell’ITS che, coniugando mondo accademico e mondo dell’impresa, recepisce ciò che serve alle aziende e lo traduce, in maniera flessibile e veloce, in offerte formative altamente professionalizzanti. I risultati raggiunti nel 2020, con due percorsi ai vertici assoluti della graduatoria nazionale su 187 percorsi totali, consentono di affermare – sottolinea - che la Regione investendo su ITS sceglie di investire in capitale umano; ciò soprattutto ora che le aziende stanno rivoluzionando i propri modelli organizzativi e hanno bisogno di competenze tecniche e digitali avanzate.”

Competenze che gli allievi acquisiscono grazie al taglio fortemente laboratoriale ed applicativo della formazione. Le attività laboratoriali vengono svolte presso le imprese, le Università, le associazioni di riferimento e in particolare presso il laboratorio di Biotecnologie di Terni e il laboratorio Meccatronico di Foligno, che ha ricevuto dal MISE, il Ministero per lo Sviluppo economico, la certificazione di Centro di Trasferimento Tecnologico in ambito Industria 4.0.

Al termine dei percorsi formativi viene rilasciato dal Ministero dell’Istruzione un Diploma di Stato di Istruzione Terziaria pari al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche – EQF. I bandi sono disponibili sul sito di ITS Umbria Academy www.ITSumbria.it e rimarranno aperti fino al 2 ottobre.