Its Umbria Academy, è tempo di open day

I corsi di studio di Its Umbria Academy, l’accademia umbra post diploma in scienze e tecnologie applicate che si rivolge ai giovani diplomati, saranno presentati in occasione degli open day in programma nei prossimi giorni. Open day previsti per mercoledì 6 settembre alle 17.30 a Terni, al Campus Tecnologico Its Umbria Academy, nella sede Arpa Umbria di via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32. Quindi, giovedì 7 settembre, alle 17.30 al Barton Park di Perugia e martedì 12 settembre, alle 17.30 a Foligno, al Labomec, nella sede Sviluppumbria via Vici, 28.

A illustrare i contenuti dei corsi, che partiranno nell’autunno 2023 e ai quali è possibile iscriversi fino al 25 settembre, saranno esperti di settore e studenti dei percorsi di Meccatronica e Industria 4.0, Information & Communication Technology e Cybersecurity, Biotecnologie e Sostenibilità ambientale, Agricoltura sostenibile e Smart farming, Marketing e Amministrazione d’impresa, Promozione del territorio e Gestione imprese Turistiche, Efficienza Energetica e Bim e grafica digitale.

Nelle stesse sedi in cui si svolgeranno gli open day saranno inoltre attivi degli info point a partire dalle 10.30 del mattino fino alle 19 a Terni e Foligno e fino alle 22 a Perugia.

Its Umbria Academy è un’accademia politecnica biennale in scienze e tecnologie applicate, in cui si alterna l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda. È promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Umbria e partecipata dalle principali aziende della regione.

Dalla sua fondazione, nel 2011, ad oggi Its Umbria Academy è cresciuta nel numero di studenti (circa 400 nuovi immatricolati all’anno), di percorsi formativi (15) e di aziende coinvolte, (350) che collaborano attivamente partecipando alla progettazione dei corsi, alla didattica e ospitando i tirocini.

Da quest’anno saranno introdotte le borse di studio – per un valore complessivo di 200 mila euro – ed è in programma la realizzazione di campus con alloggi disponibili per gli studenti nei pressi dei poli didattici di Foligno, Perugia e Terni, dove si trovano anche i laboratori attrezzati con le più moderne tecnologie.

Per prenotare la partecipazione agli open day: https://itsumbriacademy.wixsite.com/eventi