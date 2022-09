Italia-Camerun, un ponte che passa per Perugia: incontro alla sala della Vaccara

La Camera di Commercio Italia-Camerun presenterà, il 28 settembre alle 16, le opportunità imprenditoriali che il Paese africano può offrire. La Camera di Camera di Commercio Italia-Camerun è ufficialmente iscritta all'Albo delle Camere di Commercio Italo estere dal 2019. Causa Covid, le attività di commercio tra le due Nazioni ha subito un brusco blocco proprio nel sorgere della collaborazione. L'appuntamento è alla sala della Vaccara.

Grazie al graduale ritorno alla normalità, da gennaio scorso le relazioni e gli scambi sono ripresi in maniera più che soddisfacente. Il Camerun e l'Africa in generale in questo momento di guerra e di riorganizzazione in merito al reperimento di determinate materie prime rappresentano una vera opportunità.

Pierre Ntomb Ngue, segretario generale dell'ente camerale, presenterà il Camerun, che in questo momento storico risulta essere uno Stato desideroso di far investimenti importanti per favorire uno sviluppo graduale e sostenibile del proprio territorio.

All’evento saranno presenti anche due Consiglieri del board camerale per poter poi rispondere a domande specifiche.