Lavorare | Concorso all'Inps per 165 assunzioni: il bando, le figure richieste e i tempi per le domande

L'Inps ha aperto in questi giorni un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 165 informatici, in sostituzione di altrettanto personale di analogo profilo e a 13 anni dall’ultima selezione per tali professionalità. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando la seguente applicazione: ConcorsoInformatici. L’invio on line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro e non oltre le ore 16.00 del 7 novembre 2020; allo scadere del predetto termine il sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico. I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando di concorso, cui si rinvia per ogni riferimento.

Inoltre, date le ulteriori e accresciute attività e responsabilità attribuite all’Istituto, sono stati programmati ulteriori assunzioni di personale previsti nel 2020 e 2021. Si tratterà in particolare di medici, avvocati, amministrativi e informatici, per un turn over stimato in circa 4000 unità. "Una pianificazione gestionale fondamentale anche per evitare gravi deficit di competenze, causate dal turnover e da nuove necessità operative dell’Istituto, e per accelerare concretamente la modernizzazione dei servizi pubblici": spiegano dai vertici dell'Istituto.