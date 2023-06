Innovazione, le startup umbre a confronto con gli investitori: dall'idea al mercato

Le startup alla prova della finanza. Dopo la formazione, il confronto con i potenziali investitori nel primo forum dedicato, promosso da Svilòuppumbria e dalla Regione.

"Questo è il risultato di un percorso che parte nel 2021 con il bando della Regione Umbria Smart Up, un bando innovativo di per sé perché permette non soltanto di sostenere le startup. le imprese innovative che nascono, ma anche di accompagnarle attraverso una formazione e un tutoraggio per tutto il percorso che poi le vede presentarsi al mercato dei capitali e quindi agli investitori". Così l'amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa. "Le aziende che abbiamo accompagnato nella crescita sono umbre. Sono arrivate ventotto domande, noi abbiamo anche facilitato la loro presentazione con un nuovo modello, il Business model in canvas, una fotografia della realtà aziendale e delle proprie necessità di quel esatto momento" ha aggiunto Sciurpa. Attraverso il percorso, "abbiamo permesso di sviluppare competenze manageriali perché molte volte ci si concentra più sull'idea, perdendo di vista il mercato o le capacità organizzative. Invece in questo percorso siamo riusciti, attraverso anche delle collaborazioni esterne, a presentare i progetti agli investitori". Progetti che riguardano diversi settori come "per esempio, l'automotive, il medicale o il digitale. Quindi molta innovazione,ma anche molto metodo" ha concluso l'amministratore di Sviluppumbria.

L'incontro di oggi, in corso a Posta Donini, è l'occasione per tirare le somme del lavoro svolto in seguito al bando Smartup, in relazione al quale sono stati selezionati 28 progetti. "Smartup è un programma di accompagnamento di startup che abbiamo fortemente voluto. Un accompagnamento lungo tutto il loro ciclo di vita che oggi le vede affrontare la fase più critica, a cui sono state preparate" ovvero "al confronto con i potenziali investitori". Lo ha sostenuto l'assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Fioroni, a margine del forum. "Le abbiamo accompagnate cercando di mettere a punto il loro business modello canvas, dando soprattutto agli startupper quello che in italia non viene dato" ovvero "una cassetta degli attrezzi per poter rivedere la propria idea e adattarla al contesto di mercato" senza "focalizzarsi solo sull'aspetto tecnologico" ha aggiunto ancora l'assessore Fioroni, che ha ricordato come il forum sia "il momento più importante" poiché rappresenta "l'incontro con la finanza, quella che dovrà mettere quell' iniezione determinante al loro percorso di crescita imprenditoriale per portare la loro startup a un livello successivo di crescita e sviluppo".