Industria Felix, la performance gestionale di Tsa le vale il titolo di migliore azienda del settore

L’azienda è stata individuata come la “Miglior impresa del settore ambiente per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Umbria”. L’evento, giunto alla 56° edizione, è promosso da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group e Dalmine Logistic Solutions.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri all’Università Luiss Guido Carli nell’Aula Magna Mario Arcelli, nell’ambito dell’edizione interregionale dedicata al Centro Italia e alla Sardegna. A ritirare il premio per Tsa, il consigliere delegato Alessio Lutazi.

“Raggiungiamo un ulteriore traguardo nel nostro percorso virtuoso che punta a rafforzare l’azienda sotto ogni punto di vista, con performance sempre più efficaci e favorevoli per i nostri utenti. L'Alta onorificenza di bilancio riconosciuta a Tsa dal Comitato scientifico è motivo di grande orgoglio e di riconoscimento per il percorso avviato e che sta dando frutti importanti ma anche lo stimolo a proseguire sulla linea della crescita e dell’affidabilità. Crediamo fortemente che sia possibile coniugare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità aziendale e per questo siamo pronti ad affrontare sfide stimolanti con serietà e dedizione per i cittadini e per il territorio”. Questo il commento del consigliere delegato Alessio Lutazi.