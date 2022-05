IN BREVE Premio nazionale da quasi due milioni di euro per Umbra Acque: "Ha migliorato la rete idrica regionale"

Il gestore umbro Umbra Acque è stato premiato a livello nazionale da Arera per aver realizzato miglioramenti nella qualità industriale della rete idrica. Una miglioria che permetterà di poter utilizzare un fondo di 1,9 milioni di euro per la gestione idrica in favore della comunità regionale. “Siamo particolarmente soddisfatti per i risultati raggiunti e apprezziamo molto l’impegno dei gestori – ha commentato il presidente dell’Autorità umbra per rifiuti e idrico (Auri) Antonino Ruggiano –. L’Auri ha, infatti, sempre posto un particolare impegno nello stimolare progressi e miglioramenti dei gestori umbri nella gestione del servizio idrico. L’auspicio è che l’aver centrato tali obiettivi rappresenti un incentivo a proseguire nella strada intrapresa nell’interesse degli utenti della nostra regione”.