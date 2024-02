Risorse per la cultura: quale futuro per gli spettacoli dal vivo dopo la pandemia? In arrivo nuovi fondi

Più fondi agli spettacoli dal vivo in Umbria. Oggi, martedì 20 febbraio, il consigliere Michele Bettarelli del Pd ha chiesto alla Giunta regionale se intende destinare ulteriori risorse per incrementare il fondo del Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo per l’anno 2023. Questo consentirebbe di sostenere le progettualità ammesse ma non ancora finanziate.

Ha spiegato Bettarelli: “Nell’ambito del Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo anno 2022, al milione di euro già previsto nella dotazione iniziale, la Regione Umbria ha rimodulato successivamente l’intervento finanziario arrivando a finanziare, tramite risorse aggiuntive, ulteriori progetti culturali che sono andati ad animare l’offerta culturale dell’intero territorio regionale. La dotazione finanziaria del bando 2023 non ha finanziato totalmente la graduatoria delle domande accettate, escludendo anche manifestazioni di grande valore e importanza per la nostra regione”.

L'assessore Roberto Morroni, rispondendo per conto dell’assessore Agabiti, ha sottolineato che il sostegno al mondo dello spettacolo e delle rappresentazioni artistiche e culturali è stato un elemento chiave dell’azione amministrativa e ha sottolineato l'importanza di questo settore per arricchire l’offerta culturale dei territori.

“Per rispondere al quesito posto, possiamo dire che è stata da poco conclusa una ricognizione su economie residuate da precedenti bandi che insieme a nuove risorse Fesr, consentiranno il finanziamento della totalità dei progetti ritenuti ammissibili. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure per lo scorrimento della graduatoria. Ovviamente, l’assessorato competente sta lavorando anche all’edizione 2024 che avrà come obiettivo quello di elevare ancora di più il valore dei prodotti che verranno realizzati” ha concluso Morroni.

Nella sua replica, Bettarelli ha espresso il suo accordo sull'importanza di sostenere iniziative di questa portata e ha auspicato un impegno per sostenere il più possibile questo tipo di eventi.