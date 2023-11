“La rivoluzione dell’impresa sociale”, il libro che racconta le sfide del settore in Italia e in Umbria

“L’impresa sociale è un nuovo soggetto istituzionale con caratteristiche proprie e originali modalita? di governance, che rivolge i propri servizi e da? voce anche a persone non socie che spesso sono ai margini della vita pubblica, perseguendo, quindi, obiettivi di interesse generale” è quanto spiega Giulia Galera, ricercatrice Euricse e autrice che insieme a Carlo Borzaga ha curato il libro edito dalla Fondazione G. Feltrinelli “La rivoluzione dell’impresa sociale”.

La presentazione del volume, alla Feltrinelli di Perugia, è stato un momento di riflessione sul futuro delle imprese sociali. Hanno partecipato al dibattito insieme all’autrice anche Andrea Bernardoni, presidente di Legacoopsociali Umbria ed Eleonora Vanni, presidente di Legacoopsociali Nazionale.

L’impresa sociale è una forma di auto organizzazione per affrontare le sfide collettive, nata in Italia negli anni Ottanta, un modello imprenditoriale innovativo, che ha influenzato anche il settore cooperativo, basato sulla partecipazione volontaria di uomini e donne che vogliono gestire in modo democratico beni e servizi di interesse generale, senza perseguire il massimo profitto.

Oggi le imprese sociali attive sono 16.000 con 470.000 addetti di cui 15.000 sono cooperative sociali che hanno la gran parte degli addetti (461.000 unità).

Eleonora Vanni, ha sottolineato: “Durante la pandemia è emerso il ruolo centrale svolto dalle imprese sociali, in larga parte cooperative, nel nostro paese. Organizzazioni chiamate a gestire una pluralità di servizi vitali per le persone più fragili: anziani, persone disabili, minori e bambini”. Le imprese sociali hanno mantenuto o aumentato i livelli occupazionali, mentre le imprese tradizionali hanno subito una forte contrazione.

“In Umbria storicamente, le imprese sociali, hanno svolto un ruolo chiave nella modernizzazione del welfare e nell’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate. Oggi sono attive anche nella rigenerazione urbana e nel recupero di spazi pubblici come i cinema e teatri, vi sono inoltre esperienze pionieristiche legate al cibo, all’agricoltura ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Rappresentano un modello di impresa su cui investire per modernizzare l’Umbria tenendo insieme sviluppo economico, coesione sociale e sostenibilità ambientale” ha concluso Bernardoni.