L'economia umbra in ripresa, l'assessore Fioroni: "Gli imprenditori hanno fiducia e le istituzioni ci sono"

Arrivano segnali incoraggianti dall'economia regionale. E' quanto afferma l'assessore regionale Michele Fioroni che scrive di "fiducia da cui si riparte".

Con un post sui social, strumento molto utilizzato dall'assessore, Fioroni indica in 1.265 le "nuove imprese nel trimestre aprile-giugno 2021, un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno", un dato che si accompagna ad un altro ben importante, cioè il +21,25% nelle "assunzioni registrate nel primo semestre 2021, con un rilevante incremento anche delle assunzioni a tempo indeterminato rispetto al 2020 (+15,07%)".

Per Fioroni si tratta di "chiari segnali dell’aumento di fiducia degli imprenditori, a cui si aggiungono i dati della manovra Smart Attack, la più importante misura sugli investimenti realizzata finora: 25,5 milioni stanziati per investimenti 4.0, digitalizzazione ed efficienza energetica 221 domande presentate per i Bandi Small e Medium, per un ammontare complessivo di circa 20 milioni di investimenti 10 milioni messi in campo solo per il Bando Large e altri 3 milioni per startup e creazione d’impresa - conclude l'assessore - I dati di oggi sono solo l’inizio. Le imprese del nostro territorio vogliono ricominciare a crescere e noi continueremo a lavorare ogni giorno per favorire questo percorso al meglio".