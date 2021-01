Giovani e impresa: dal Rotary un premio di 10mila euro per la startup più innovativa

Un premio da 10mila euro per l'impresa giovane più innovativa. A metterlo a disposizione sono i distretti Rotary 2080 e 2090 e i distretti Rotaract 2080 e 2090 con l’obiettivo di sostenere idee imprenditoriali ad alta capacità innovativa e fedeli al loro territorio. Il 'Premio StartAct' è rivolto a giovani di età̀ inferiore ai 35 anni, nati e/o residenti nelle regioni di Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna, che stiano sviluppando startup ad alto contenuto innovativo e che competeranno quindi tra loro per ottenere un sostegno finanziario e professionale.

Le imprese che possono partecipare devono essere state avviate entro il primo gennaio di quest’anno e in palio per il vincitore c'è in realtà un duplice premio: ai 10mila euro da investire nella propria attività si aggiunge infatti l’opportunità di usufruire delle consulenze da parte dei professionisti rotariani del Programma Virgilio del Distretto Rotary 2090 e dei professionisti rotariani del Distretto Rotary 2080. Claudia Pingue, General manager del Polihub, l'Innovation District & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, presiederà la commissione che giudicherà le proposte innovative dei giovani rotariani, insieme ad altri 8 componenti.

"Questo progetto - spiegano dal Rotary - si propone di contrastare l’emigrazione giovanile, promuovendo le attività imprenditoriali che nel lungo termine potranno contribuire in maniera significativa all’economia locale e nazionale, nonché fornendo formazione ai soci rotaractiani addetti al progetto, che avranno l’opportunità di conoscere da vicino il mondo delle imprese e collaborare a fianco di professionisti specializzati nel settore. I punteggi saranno assegnati in base a chiarezza, completezza e comprensibilità dei documenti presentati; originalità e innovatività del progetto imprenditoriale presentato; sostenibilità economica, finanziaria e commerciale del progetto; attinenza dell’attività rispetto ai core values e la vision presentati. Inoltre, la Commissione potrà collegialmente attribuire 5 punti bonus al concorrente, nel caso in cui la Startup presentata abbia un impatto positivo in risposta all’emergenza Covid-19".

Le candidature potranno essere inviate via mail all’indirizzo premiostartact@gmail.com e sarà possibile visitare la pagina Facebook StartAct dedicata al premio. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2021. “Questo premio - spiega Giovambattista Mollicone, governatore del Distretto 2080 Roma, Lazio e Sardegna - è un momento di condivisione sia con il Distretto 2090 che con il Rotaract ed è un progetto che ci porta nel futuro con i giovani, un esempio di quella che dovrebbe essere la prassi di naturale condivisione degli obiettivi per un Rotary inclusivo”.