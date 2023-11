L'UMBRIA CHE CRESCE | L'imprenditore Minelli da produttore a distributore-venditore di energia: acquistato il 47% di +Energia

Continua a crescere il pacchetto delle aziende della galassia dell'imprenditore umbro, Matteo Minelli, che con Ecosuntek (quotata sul mercato Euronext Growth Milan) tra i leader italiani della power generation e allo stesso tempo dalla sua sede di Gualdo Tadino gestice uno dei birrifici più in voga nel settore artigiani (il marchio più famoso è Flea), ma anche aziende agrarie e cosmetici. Perfezionato oggi l'acquisto da Eco Trade, società controllata da Ecosuntek, il 46,775% delle quote della folignate +Energia S.p.A. (“+Energia") tramite l’acquisizione delle partecipazioni detenute da un socio privato per una quota del 19,90% (17,90% era la quota originariamente convenuta nell’accordo preliminare siglato lo scorso 31 luglio) e dalla Soni Mar Invest S.r.l. per una quota del 26,875% (“Operazione”).

Un investimento da 23milioni di euro. A questo punto Minelli ha chiuso il cerchio: produzione di energia rinnovabile, distribuzione e ora vendita nel settore privato e alle imprese e professioni su tutto il territorio nazionale. Mentre con l'entrata di Ecosuntek l'azienda +Energia potrà raffozzarsi su nuovi territori a livello nazionale con maggiori offerte e una filiera di qualità. Attualmente il valore della produzione nel 2022 è stato di 205,2 milioni.

“Questa importante acquisizione - ha affermato l'Amministratore Delegato Matteo Minelli - rappresenta per Ecosuntek la posa definitiva del tassello mancante per rendere completa l’offerta del gruppo. Il gruppo Ecosuntek si occupa dell’intera gestione della filiera energetica, dalla produzione alla distribuzione e vendita al settore privato e business su territorio nazionale. Grazie a questa operazione, potremmo espandere ulteriormente la nostra penetrazione nel mercato, in particolare nel settore retail che riteniamo possa avere importanti margini di crescita nei prossimi anni. Non potevamo scegliere partner migliore di +Energia per accompagnarci in questo percorso. Un passato di 15 anni nel mercato di vendita dell’energia e l’apertura all’innovazione hanno reso +Energia l’interlocutore ideale per il nostro progetto. Adesso possiamo dire di rappresentare un’offerta a 360 gradi, con basi solide, nella filiera energetica nazionale pronta a sfruttare le occasioni del mercato. E soprattutto si tratta di un’offerta basata sull’energia rinnovabile che sta vivendo un periodo di crescita senza precedenti, oltre ad avere un basso impatto ambientale”.