Il vino umbro è tra i protagonisti di Slow Wine Fair con 18 cantine

Il vino umbro è tra i protagonisti di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si svolge a Bologna dal 26 al 28 febbraio. Sono diciotto le cantine della regione che sono state ammesse a partecipare dalla commissione di assaggio della fiera, nell’ambito dello spazio regionale a cura di Umbria Top Wines (P15 Stand T1/T18).

In Umbria, secondo la guida Slow Wine 2023 lo slancio verso una viticoltura pulita è ormai inarrestabile, con un aumento, anno dopo anno, del numero di aziende che lavorano in biologico o in biodinamico. Secondo i dati della guida l’Umbria è teatro di un movimento, generato da una nuova generazione di vignaiole e vignaioli con un legame molto stretto col territorio e con un approccio più naturale, la cui vitalità fa ben sperare per il futuro del settore vitivinicolo regionale.

Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, Slow Wine Fair riunisce oltre 750 cantine selezionate e operatori della filiera del vino provenienti da 21 Paesi e da tutte le regioni italiane.