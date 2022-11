Il Sudafrica scopre l'Umbria con i piatti di chef Lorenzo Cantoni. E l'ambasciatore italiano pensa già ai successi turistici

L'Umbria si mette in vetrina in Sudafrica con le sue eccellenze gastronomiche e l'abilità di un chef che le sa esaltare al meglio. Lorenzo Cantoni, chef di Assisi, "promosso" a pieni voti nella sua spedizione di gusto a rappresentare la sua regione e l'Italia alla Settimana della cucina italiana nel mondo, promossa dall'Ambasciata.

“Oltre al tema scelto per l’evento di caratura internazionale, ‘Convivialità, Sostenibilità, e Innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta’, abbiamo aggiunto un viaggio in Umbria, per sottolineare quanto di buono si può mangiare e bere nel cuore verde. Attraverso una serie articolata di eventi, dalla cena di gala in residenza, alle giornate nelle township più disagiate, dove lo chef Lorenzo Cantoni ha fatto una dimostrazione e consegnato diplomi, agli show cooking durante ‘Vino in piazza’, con 1500 persone, al ricevimento in residenza a Pretoria, alla presenza tra gli altri del corpo diplomatico accreditato, sono stati diversi gli appuntamenti che hanno rappresentato una grandissima vetrina per la cucina italiana, per l’Umbria. Una importante visibilità in Sudafrica, nei contesti più diversi”. È più che soddisfatto l’ambasciatore Paolo Cuculi dell’andamento dell'evento che oggi chiude il sipario. Con orgoglio afferma anche i prevedibili risvolti positivi sia dal punto di vista turistico che promozionale dei prodotti presentati: “C’è stato un unanime apprezzamento, che fa auspicare potenziali flussi di ospiti dal Sudafrica verso l’Italia, e in particolare verso l’Umbria, essendo lo chef umbro, ma anche una maggiore diffusione delle eccellenze enogastronomiche italiane e umbre nel nostro mercato”, dichiara Cuculi.

Una grande opportunità, che rende sicuramente orgoglioso dei risultati anche lo stesso Lorenzo Cantoni, del ristorante Il Frantoio di Assisi, che ha avuto la grande opportunità di rappresentare l’Italia gourmet in Sudafrica, insieme all’imprenditrice dell’ospitalità, Elena Angeletti. Sotto la bandiera dei migliori oli extravergine di oliva, cavallo di battaglia del suo food concept che li rende protagonisti come ingrediente e non come condimento, Cantoni è stato scelto per realizzare i suoi piatti dal 16 al 24 novembre, in tre tappe diverse: Cape Town, Johannesburg e Pretoria.

Ambasciatore del gusto, Miglior Chef Airo 2021, ha potuto portare così il gusto e i sapori dell’Italia in Sudafrica attraverso i suoi piatti, protagonisti nel fitto programma dell’iniziativa internazionale, che si è snodata tra ricevimenti, show cooking, attività promozionali e di carattere sociale. Un’occasione che ha dato risalto alle eccellenze agroalimentari del nostro Paese, in particolare della regione Umbria. Una grande opportunità di promozione di tutto il territorio e dei suoi sapori, attraverso una rivisitazione delle ricette tipiche (e non solo) in chiave contemporanea.

I piatti realizzati dallo chef nelle tre tappe

Tra gli appuntamenti in Sudafrica che hanno visto protagonista Lorenzo Cantoni con i suoi piatti, spiccano: il ricevimento a Cape Town nella Residenza dell’Ambasciatore Paolo Cuculi e dell’Ambasciatrice, Oriana Mannaioli Cuculi; un evento sociale, organizzato dal Consolato d’Italia a Cape Town, presso la Scuola di cucina della township di Langa, alla presenza della comunità locale; la manifestazione “Vino in piazza”, che si è tenuta dal 18 al 20 novembre a Johannesburg, dedicata alla promozione del vino italiano, e che ha visto coinvolti tra i partner: l’Ambasciata d’Italia in Pretoria, il Consolato Generale d'Italia a Johannesburg, la nutrizionista Marina Carcea di Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), il Prof. enologo Matteo Marangon (Università degli Studi di Padova), l’Ufficio ICE di Johannesburg e la Camera di Commercio italo-sudafricana. Durante "Vino in piazza", Cantoni si è esibito in tre show cooking (18, 19 e 20 novembre).

Tra i piatti più iconici dello chef, realizzati nei vari eventi, troviamo: il foie gras “etico”; risotto carnaroli, faraona in oliocottura e grappa; mezze maniche al cacio, filetti di baccalà, pepe rosa e polvere di lime e olio extravergine.