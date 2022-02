Perugia: arriva il saldo dei saldi, due giorni di shopping in centro storico con lo Sbaracco

Perugia, in centro storico torna lo “Sbaracco” nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 febbraio 2022, dedicate allo shopping con i super-saldi di fine stagione.

C’è fermento in centro storico tra i negozi dell’acropoli, “Sbaracco - la festa del piccolo commercio” torna l’ultimo fine settimana di febbraio con il “saldo dei saldi” di fine stagione ovvero uno sconto ulteriore rispetto a quello già praticato durante il periodo dei saldi invernali.

Giunto alla 16esima edizione, Sbaracco è un occasione imperdibile di shopping lungo le vie e tra i vicoli della città. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Perugia in Centro con il patrocinio del Comune di Perugia.

Appuntamento è per venerdì 25 e sabato 26 febbraio dalle ore 10 alle 20 nell’ area di corso Vannucci e le vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza: protagonisti, come di consueto, artigiani e commercianti che escono in strada con i tradizionali banchi lungo le vie dell’acropoli e dei borghi.

Non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche artigianato, beni per la persona, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, occhiali.

