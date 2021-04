Il Sagrantino Caprai omaggia Dante con una edizione limitata all'insegna della cultura e della speranza

Per celebrare Dante, innovatore della lingua e icona della cultura italiana, di cui quest’anno ricorre il 700º Anniversario della morte, la cantina Arnaldo Caprai presenta un Montefalco Sagrantino d’artista, in edizione limitata, per valorizzare l’arte del territorio. L’etichetta è opera dell'artista canadese Rick Rojnic, reinterpretazione del ritratto di Dante visibile al Museo di Montefalco, parte del ciclo di affreschi “Storie della vita di San Francesco” dipinto da Benozzo Gozzoli nel 1452. Dante apparteneva all’Ordine francescano secolare e, raffigurandolo, Benozzo Gozzoli valorizza la Regola Francescana come elemento della civiltà del suo tempo. La spiritualità francescana viene così assunta a valore capace di essere colto da tanti pubblici.



La Divina Commedia, specchio dell’Italia di ieri e di oggi, viene celebrata da questa bottiglia anche attraverso i versi “E quindi uscimmo a riveder le stelle” (Inferno XXXIV, 139) riportati sulla velina: un messaggio di buon auspicio che indichi la via verso un futuro finalmente di libertà, prospero e sereno. L’iniziativa rientra nel progetto #CAPRAI4LOVE che dal 2013 esprime la visione e l'impegno della cantina Arnaldo Caprai a favore della cultura come elemento chiave della sostenibilità. Le scorse edizioni di #CAPRAI4LOVE hanno finanziato l’acquisto della lettera autografa di Benozzo Gozzoli e il restauro dei ritratti affrescati di Dante, Petrarca e Giotto di Benozzo Gozzoli, entrambi visibili al Museo di Montefalco.

Con l’acquisto dell’edizione speciale di Montefalco Sagrantino 2015 (40 euro per la bottiglia e 80 euro per il formato magnum) dedicata al 700º Anniversario della morte di Dante, che sarà disponibile a partire dalla prima settimana di maggio 2021, si potrà contribuire a finanziare opere per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Montefalco.