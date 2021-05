Il Comune di Nocera Umbra cerca chi vuole gestire lo storico Giardino delle Acque: due anni di contratto

Lo storico e famoso Giardino delle Acque potrà essere gestito da operatori privati anche per la stagione estiva 2021. Il Comune ha pubblicato il bando per la concessione e la gestione per una durata dell'affidamento di due anni; la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.30, del 25 maggio 2021. Nel pacchetto c'è anche il Giardino dei Colori Aromatici, di recente realizzazione, che comprende un’info- point, un belvedere, un’area giochi per bambini ed alcune aree sensoriali. Inoltre, per favorire gli spostamenti all’interno dello stesso in modo confortevole, ed in sicurezza, saranno presenti due macchinette elettriche.

"Una importante novità - ha spiegato il sindaco Buontempi - che abbiamo voluto inserire è quella di mettere a sistema due “Giardini” di proprietà comunale, per ottenere una gestione ottimale e soprattutto un servizio migliore per i nocerini ed i turisti che potranno godere di queste splendide realtà. Vivere le nostre bellezze naturali, immersi nella splendida cornice del centro storico, rappresenta un altro importante passo verso il definitivo rilancio con una Nocera più bella ed accogliente".