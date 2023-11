Il colosso umbro cresce ancora: nuova acquisizione per Umbragroup

Il colosso umbro Umbragroup acquisisce il 100% delle quote di Era Electronic Systems, già fornitore strategico e partner di lungo termine di soluzioni elettroniche del gruppo.

"Con 20 anni di esperienza - sottolinea una nota - , Era è conosciuta nel panorama aeronautico e della Difesa come fornitore di servizi di progettazione, qualifica, produzione, assistenza post-vendita di apparati e sistemi. Era annovera tra i suoi clienti i maggiori player italiani e internazionali del settore. Era aggiunge alle competenze di Umbragroup il know-how elettronico che garantisce lo sviluppo di sistemi per le piattaforme avioniche e per la difesa".

Joseph Persampieri rimane presidente e Ceo del Consiglio di Amministrazione di Era, incarico che ricopriva in azienda dal 2003.

"Accomunati da una mission orientata all’implementazione di sistemi ad alta tecnologia, l’ingresso di Era in Umbragroup rientra in un progetto strategico volto all’acquisizione di nuove capabilities e a supportare la crescita del Gruppo nel settore dell’elettrificazione".E ancora: "Un altro momento fondamentale per il nostro Gruppo. Stiamo continuando a crescere e ad arricchirci di nuove risorse: nuovo know-how ma soprattutto nuove persone – commenta Reno Ortolani, presidente del Consiglio di Amministrazione di Umbragroup – Come ho già sottolineato, l’ingresso in azienda di nuovi collaboratori comporta anche una crescita di responsabilità sociale che come Presidente, ma anche come Gruppo, abbiamo nei confronti della nostra comunità allargata"

L’obiettivo di Umbragroup "è quello di essere protagonista della rivoluzione legata ad una maggiore sostenibilità industriale e dei trasporti, in particolare attraverso lo sviluppo e la produzione di nuove architetture e soluzioni meccaniche, elettroniche ed elettriche, orientate ad offrire ai nostri clienti sempre maggiori vantaggi competitivi – sostiene l’Amministratore Delegato Matteo Notarangelo – Era è una bella e dinamica realtà nell’ambito della elettronica per applicazioni aerospace e difesa e sono certo che l’ingresso nel Gruppo Umbra ci consentirà di affrontare nuove sfide tecnologiche per essere annoverati tra i pionieri della nuova mobilità e dell’elettrificazione, in grado di servire i nostri mercati di riferimento con prodotti e soluzioni compatte, affidabili e sostenibili".