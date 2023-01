Il colosso Lega Coop Umbria si interroga sulle sfide da affrontare: crisi demografica, diseguaglianze, clima impazzito

Legacoop Umbria, nell’ambito del 41° Congresso di Legacoop partecipa al processo di riflessione e consultazione per approfondire lo studio sull’identità cooperativa avviato da ICA (Alleanza Internazionale delle Cooperative). Legacoop Umbria ospiterà uno degli appuntamenti che si terrà il 26 gennaio, dedicando una giornata di matching nella propria sede a Santa Lucia, ospitando i propri cooperatori e le cooperatrici che faranno un focus sul 4° principio cooperativo “ Autonomia ed Indipendenza: Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l’autonomia della cooperativa stessa”.

Durante l'evento il principio verrà analizzato e messo in discussione in relazione alle sfide del nostro tempo, individuate in: cambiamenti climatici, crisi demografica, innovazione e transizione digitale, riduzione delle disuguaglianze, promozione cooperativa. Come può questo principio rispondere a ognuno di questi grandi temi? Le conclusioni raggiunte, l’esito del dibattito, le idee raccolte durante l'evento, saranno raccontati e discussi prima nella sede congressuale regionale in vista di un più ampio approfondimento durante il Congresso nazionale di Roma.

“Come Legacoop Umbria intendiamo fare la nostra parte per attualizzare la nostra mission cooperativa. Il seminario avrà il metodo del World cafè e permetterà ai cooperatori presenti, di settori e generazioni diverse, di riflettere ed elaborare proposte sull’attualizzazione dei principi cooperativi, alla luce dell’esperienza svolta in cooperativa o nelle strutture associative. Abbiamo come obiettivo di rendere attuali e leggibili per le generazioni future i valori ed i principi cooperativi, nello spirito di tramandare la forma cooperativa”.