Londra, Basilea e New York scelgono i vini dell’Umbria

Sono quattro gli appuntamenti internazionali all’insegna del vino umbro che hanno avuto come protagonista assoluto il Consorzio Tutela Vini Montefalco: A Londra al Simply italian great wines, al Wine manager con il tour SoloUmbria, al Wine media Lunch a New York e al WeinFestival di Basilea.

Una grande promozione dunque non solo dei vini ma anche della cultura e del territorio regionale.

A Londra, nell’ambito del Simply Italian Great Wines presso il One Great George Street di Westminster, il giornalista Walter Speller ha condotto una Masterclass dedicata all'Umbria, dove ha fatto degustare una selezione di vini rappresentativi della regione. L'evento è stato organizzato dall’International Exhibition Management per l'Ats “I Consorzi del vino per l'Umbria”, che riunisce il Consorzio Tutela Vini Montefalco come capofila e vede insieme anche il Consorzio Tutela Vini Torgiano, Consorzio Tutela Vini Trasimeno e Consorzio Tutela Vini di Orvieto, con l’obiettivo promuovere l’Umbria in maniera unitaria.

Il tour “SoloUmbria” ha coinvolto dei wine manager da New York, che hanno scoperto le caratteristiche dei vini delle denominazioni di Montefalco e Spoleto, la norcineria umbra, le erbe spontanee, la cucina tradizionale, il circuito storico del vino e l'Accademia del Sagrantino. L'obiettivo è stato di favorire la presenza dell'Umbria nelle carte dei vini dei ristoranti newyorkesi e di creare degli ambasciatori del Sagrantino.

Altra tappa importante si è svolta proprio a New York, dove i vini delle denominazioni di Montefalco e Spoleto sono stati protagonisti del “Wine media lunch” al ristorante “Il Gattopardo”. Un’altra iniziativa dedicata all’Umbria del vino promossa dall’Ats “I Consorzi del vino per l’Umbria” e dalla prestigiosa Wine Media Guild, associazione di rilievo che riunisce la stampa di settore di New York ma non solo, alla presenza dei quattro consorzi di Montefalco, Orvieto, Torgiano e Trasimeno, in uno dei punti di riferimento per la cucina italiana di alta qualità e da sempre importante meta per chi vuole scoprire il food&wine italiano, ovvero “Il Gattopardo” di Gianfranco Sorrentino, partner della Wine Media Guild, con una degustazione accompagnata dal menù curato dallo chef Vito Gnazzo, per restituire al gruppo di giornalisti americani partecipanti una panoramica esaustiva del territorio umbro declinato attraverso i suoi vini.

A novembre, il Consorzio sarà presente al WeinFestival di Basilea, dove si svolgerà una Masterclass dedicata ai vini di Montefalco e Spoleto, condotta da Christian Eder, esperto di vino italiano e collaboratore della rivista Vinum. Questa sarà un'occasione per far conoscere al pubblico svizzero le qualità e le caratteristiche dei vini umbri.